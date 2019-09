Claas Rohmeyer (v.l.), Willi Lemke und Ilo Peeck unterstützten am Sonnabend den Protest gegen den Abriss des Medienhauses in Schwachhausen. (Petra Stubbe)

Es ist buchstäblich fünf vor 12. Schon Mitte nächster Woche sollen die Abrissbagger endgültig rollen, um das Medienhaus in Schwachhausen dem Erdboden gleich zu machen. Nun sieht die Bürgerinitiative zur Erhaltung des Medienhauses doch noch einen Silberstreif am Horizont. Seit Kurzem gibt es zwei Investoren, die die Villa, die im Stil des italienischen Baumeisters Andrea Palladio (1508 bis 1580) erbaut wurde, doch noch retten wollen. Sie haben dem Investoren Thorsten Italiano angeboten, das Medienhaus zu kaufen. Italiano hatte sich das Recht, die Villa abreißen zu lassen und dafür einen Neubau mit mehr als 30 Wohnungen hochzuziehen, vor dem Verwaltungsgericht erstritten. Zuvor hatte der Beirat Schwachhausen ein Veto gegen den Bebauungsplan eingelegt. Mehr als 2000 Unterschriften gegen den Abriss hat die Bürgerinitiative inzwischen gesammelt.

Viele Sympathisanten hatten sich am Sonnabend zu einer zweiten großen Protestaktion vor dem Medienhaus versammelt, um für die Erhaltung der ehemaligen Villa zu demonstrieren. Unter ihnen Ex-Senator Willi Lemke und der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Claas Rohmeyer. Der Kunsthistoriker und Kulturpolitiker Volker Plagemann hatte schon vor Jahren betont: „Es gibt kein besseres Exempel für den Palladianismus um 1900 als das heutige Bremer Medienhaus von 1911 an der Schwachhauser Heerstraße 78“. Auch Georg Skalecki kam zu der Demonstration. Der Landesdenkmalpfleger hat bereits mit Investor Thorsten Italiano gesprochen. Dafür dankten ihm die Mitglieder der Bürgerinitiative ausdrücklich. „Wir brauchen einen Retter“, betonte er denn auch im Gespräch mit der Spitze der Bürgerinitiative, Sabine Mühl und André Scharmer.

Schwierige Verhandlungen

So wie es vor zehn Jahren der Fall war, als Klaus Hübotter den Sendesaal Bremen rettete und Skalecki das historisch wertvolle Gebäude unter Schutz stellen ließ. Im vergangenen Jahr gab die Bremische Bürgerschaft grünes Licht für die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes. Sollte die Villa jetzt noch einmal den Eigentümer wechseln, ließe sich auch in puncto Unterschutzstellung etwas machen, betonte Skalecki.

Haupthinderungsgrund dürften die Preisvorstellungen von Thorsten Italiano sein, zu denen sich am Sonnabendvormittag niemand äußern wollte. Dieser Zeitung liegt indes ein möglicher Anhaltspunkt vor. Nils Mahler, Petent zum Erhalt des Medienhauses, schrieb in einem Brief an die Redaktion: „In einem Verkaufsgespräch rief er die utopische Kaufsumme von 18 Millionen Euro auf“. Mahlers Fazit: „Die Politik schweigt und schaut weg“.

Wenn in der kommenden Woche die Bagger rollen und vollendete Tatsachen geschaffen worden sind, gibt es keine Rettung mehr für das Medienhaus. Deshalb appellieren die Mitglieder der Bürgerinitiative nicht nur an Italiano, sondern auch an die Politik, ihren Einfluss geltend zu machen.