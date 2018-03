Bremen zehrt noch heute von den vielen individuellen Reihenhäusern, die den Straßen und Vierteln ihren Reiz geben. (Bremer Touristik-Zentrale BTZ / dpa / tmn)

Der Mann muss es ja schon berufsbedingt wissen. Bunt und vielfältig sollen die neuen Bremer Baugebiete sein, sagt Oliver Platz als Präsident der Bremer Architektenammer. Und natürlich brauche es verschiedene Gebäudetypen.

Der Mann hat recht. Denn es fehlt in Bremen nicht nur grundsätzlich an genügend Platz für Neubauten. Nein, es mangelt noch viel mehr an Ideen, die ein gewisses Maß an Individualität zeigen. Natürlich hat Anderssein, besonders was das Bauen und Wohnen betrifft, schon immer seinen Preis gehabt. Aber Bremen zehrt noch heute von den vielen individuellen Reihenhäusern, die den Straßen und Vierteln jenen Charme geben, von dem Touristen und Einheimische schwärmen. Blockbauten wie in anderen Städten waren nicht erwünscht.

Dass das Altbremer Haus jetzt in einer modernen Form entwickelt werden soll, ist ein gutes Zeichen für Bremen. Denn in Zeiten, in denen ein Neubaugebiet dem anderen gleicht und Säulen vor dem neuen Einfamilienhaus als größtes Gut an Individualität gelten, kann sich Bremen endlich mal wieder auf neue Art und Weise präsentieren. Ein bisschen schräg, ein bisschen anders – das hat dieser Stadt noch nie geschadet.