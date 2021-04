Regionale Haltung von Nutztieren: auch das gehört zum Konzept der Regionalwert AG, die eine neue Form der Landwirtschaft etablieren will. (Jörg Sarbach/dpa)

In dieser Woche stand Erbseneintopf mit Tofu-Wienern auf der Mittagskarte des Liekedeeler. Oder Salat von geröstetem Fenchel, Oliven, Radicchio und gebratenen Süßkartoffeln. Oder mit Fleisch: Hähnchen-Schaschlik-Spieße mit Paprikarahmsauce. Das „etwas andere Lokal“ nennt sich das Liekedeeler in Verden. Es befindet sich im Ökozentrum Verden, alle verwendeten Lebensmittel sind stets frisch, saisonal und aus kontrolliert biologischem Anbau. So hat sich das Liekedeeler als Bio-Restaurant in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht.

Soziale und ökologische Kriterien

Jetzt ist das Liekedeeler bei einem Projekt vorn mit dabei, das sich nicht weniger vorgenommen hat, als mittelfristig die Landwirtschaft in Bremen und im Nordwesten Niedersachsens umzubauen. Birgit Breuers, die das Liekedeeler betreibt, gehört zu einem Vorbereitungsteam, das dabei ist, die Regionalwert AG für Bremen/Weser-Ems ins Leben zu rufen und bekannt zu machen. Die Idee: Bürger und Erzeuger machen gemeinsame Sache. Der Bürger als Verbraucher, der Aktien von der Regionalwert AG kauft. Die Regionalwert AG als Geldgeber für Höfe, Bioläden, Gaststätten und Verarbeiter, damit diese in ihre Betriebe investieren können.

Alle Geldempfänger verpflichten sich, in der Produktion ökologische und soziale Kriterien zu erfüllen. Das Ergebnis wäre ein regionales Lebensmittelsystem – Herstellung, Verarbeitung, Verkauf – als Alternative zur industriellen und globalen Massenproduktion. „Unsere Zutaten kommen, wenn möglich aus der Region, so können wir uns von der Qualität direkt am Feld überzeugen“, sagt Breuers, die gelernte Köchin ist, „als zertifiziertes Bio-Restaurant müssen wir unsere Lieferketten nachvollziehen können.“

Die Deutschen, ihre Lebensmittel und ihre Bauern – das ist ein Thema, das in den vergangenen Monaten breiten Raum in der öffentlichen Diskussion eingenommen hat. Landwirte haben Treckerdemos veranstaltet und die Lager der großen Supermarktketten blockiert, um eine faire Bezahlung einzufordern.

Die Fridays-for-Future-Bewegung arbeitet unermüdlich daran, die Menschen für einen nachhaltigen Umgang mit diesem Planeten zu sensibilisieren. Bodenfruchtbarkeit, artgerechte Tierhaltung, Biovielfalt – selten sind diese Themen so breit besprochen worden wie in der jüngeren Vergangenheit.

Für die Macher der Regionalwert AG steht fest, dass der Zeitpunkt gekommen ist, ihrer Region eine enkeltaugliche Zukunft zu geben. Bio-Köchin Breuers hatte vor zwei Jahren ihr Aha-Erlebnis, als sie in Freiburg bei einem befreundeten Gastwirt zu Besuch war. Bei ihm im Lokal waren die Preise erhöht worden. „,Warum seid ihr teurer geworden?‘, wollte ich wissen“, erzählt Breuers, „und seine Antwort hat mir gefallen: ,Weil der Sommer so heiß ist, brauchen die Landwirte mehr Wasser für ihre Felder‘, hat er gesagt. Diese Solidarität hat mich beeindruckt.“ Jetzt hofft sie, dass sich viele Gründungsaktionäre finden, damit die Regionalwert AG Bremen/Weser-Ems an den Start gehen kann. Das Einzugsgebiet reicht von der Nordsee bis Osnabrück, vom Emsland bis Bremen.

Die AG wird Aktien im Nennwert von je 500 Euro herausgeben, so ist es geplant. Während der Gründungsphase müssen Interessierte mindestens zehn Papiere kaufen. In der ersten Finanzierungsrunde nach der Gründung können dann auch einzelne Aktien erworben werden. Sie werden nicht an der Börse gehandelt, sondern als Namensaktie ausgegeben, was eine Übernahme durch externe Investoren verhindert.

„Wir glauben, dass es genügend Menschen gibt, die sagen: Das ist uns die Region wert“, sagt Benjamin Sadler, der ebenfalls zum Vorbereitungsteam gehört und hauptberuflich aus dem kirchlichen Dienst kommt. Das erklärt gleichzeitig auch seine Motivation: „Der kirchliche Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, geht wunderbar einher mit dem Konzept der Regionalwert AG.“

Am Ende sollen alle gewinnen

Zum Konzept gehört, dass die Dividenden zunächst nicht finanzieller Natur sind. Geld verdienen die Aktionäre also erst einmal nicht. Eine Rendite versprechen die Macher trotzdem: einen sozialen, ökologischen und regionalen Mehrwert nämlich, wenn vor der Haustür nachhaltig, fair und artgerecht produziert wird.

Die Marke Regionalwert AG ist geschützt und soll für die Grundsätze „regional, bio, fair“ stehen. Unter dem Label können die Partnerbetriebe ihre Produkte weiterentwickeln, bewerben und vermarkten. „Für mich ist klar, dass am Ende alle gewinnen“, sagt Liekedeeler-Chefin Breuers. Die Betriebe, die Teil stabiler Wertschöpfungsketten werden. Die Aktionäre, die nachhaltig in die Region investieren. Und die Kunden, die gutes Essen auf den Tellern haben.

Zur Sache

Hamburg liegt weit vorn

Die Idee für eine Regionalwert AG stammt aus dem Jahr 2006. Im Raum Freiburg gründete der Gärtnermeister und Bio-Landwirt Christian Hiß die erste AG. Hiß, inzwischen auch Buchautor, ist mehrfach als erfindungsreicher Unternehmer ausgezeichnet worden. Bundesweit gibt es sieben Regionalwert AGs, unter anderem in Hamburg, im Rheinland und seit kurzem auch im Münsterland.

Die Regionalwert AG Hamburg hat bereits 1600 Aktionäre, die 6460 Aktien halten – zum Nennwert von 500 Euro pro Aktie. Das Grundkapital beträgt 3,2 Millionen Euro, das investierte Eigenkapital 1,4 Millionen Euro. Dafür wurden zum Beispiel Höfe aus der Insolvenz zurückgekauft, neue Produktionsstandorte eröffnet oder neue Maschinen angeschafft. Rund 60 Betriebe machen in Hamburg mit. Zurzeit läuft die fünfte Aktienausgabe.

Wer Interesse an der Regionalwert AG Bremen/Weser-Ems hat, kann sich für eine Online-Infoveranstaltung am Donnerstag, 22. April, um 18.30 Uhr unter info@regionalwert-bremen.de anmelden.