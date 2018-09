Auf dem Campus der Jacobs University haben sich am Mittwoch mehr Kinder als Studenten getummelt. (Christian Kosak)

Auf dem Campus der Jacobs University haben sich am Mittwoch mehr Kinder als Studenten getummelt. 24 Schüler drehten auf bunten Fahrrädern ihre Runden und schlängelten sich durch einen Parcours aus Verkehrsschildern, Hütchen und anderen Hindernissen. Ein Anblick, der bald zur Normalität gehören soll, denn eine neue Jugendverkehrsschule auf dem Campus ist eröffnet. Es ist die zweite ihrer Art in Bremen. Der Parcours umfasst sechs Stationen. Gemeinsam mit den Klassenlehrern und unterstützt von freiwilligen Helfern der Verkehrswacht Bremen Nord, werden Gleichgewicht, Fahrsicherheit, Bremsen, Absteigen und Aufsteigen geübt. Interessierte Klassen können den Übungsplatz per E-Mail unter verkehrsschule-nord@gmx.de oder telefonisch unter 04 21 / 600 72 71 buchen.