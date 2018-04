Vier neue Kitas wurden in Hemelingen beschlossen, öffnen wird im Sommer davon jedoch keine. (dpa)

Was sich schon lange andeutete, verdichtet sich zur Gewissheit: Zu Beginn des neuen Kita-Jahres am 1. August 2018 wird keine einzige der vier beschlossenen Kitas ihre Türen öffnen. Und nicht nur das, auch bei den Übergangslösungen hakt es gewaltig. Nach derzeitigem Stand ist nicht damit zu rechnen, dass ausreichender Ersatz in Form von Container-Kitas rechtzeitig bereitgestellt werden kann. Das ist das ernüchternde Ergebnis der Planungskonferenz am vergangenen Donnerstag, bei der sich Vertreter von Immobilien Bremen zum aktuellen Sachstand äußerten. Entsprechend vernichtend fiel die politische Bewertung aus. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz sprach Ortsamtsleiter Jörn Hermening von einem „angekündigten Rechtsbruch“.

Einzig die Kita Diedrich-Wilkens-Straße in Hemelingen könnte noch im Laufe des Kita-Jahres 2018/19 eröffnen, im Mai 2019 soll es so weit sein. Bei den anderen Kitas verzögert sich die Fertigstellung bis ins übernächste Kita-Jahr 2019/20. Im Falle der Kita Auguste-Bosse-Straße ist dem Vernehmen nach noch nicht einmal das Grundstück gekauft, weshalb mit der Eröffnung frühestens im August 2019 zu rechnen ist. Noch schlechter sieht es im Falle der Kita an der Grete-Stein-Straße aus, die mit über einjähriger Verzögerung voraussichtlich erst Ende 2019 an den Start gehen wird. Kaum besser stellt sich die Lage im Fall der Kita Am Sattelhof in Sebaldsbrück dar.

Positiv schlägt allenfalls zu ­Buche, dass die Kita Däumling im Bürgerhaus Mahndorf ab 1. August 2018 auf eine neue Gruppe hoffen darf. Für die Kita Am ­Sattelhof zeichnet sich eine ­Container-Lösung ab, die allerdings kaum vor Anfang 2019 ­realisiert werden kann. „Der Auftrag ist jetzt erst erteilt worden“, berichtet Hermening. Was ihn ­zusätzlich verärgert: Der Beirat wusste nichts davon, hätte aber vorher informiert werden müssen.

Angesichts der Verzögerungen geht es nun darum, schleunigst Standorte für die provisorische Unterbringung von Kitas zu finden. Dazu hat die Planungskonferenz eine Liste mit insgesamt 13 Vorschlägen vorgelegt. Auf öffentlichem Gelände kommen neun Standorte in Betracht. In Mahndorf könnte der Dachboden des Bürgerhauses ausgebaut und der große Parkplatz für die Aufstellung von Containern genutzt werden. In Hemelingen sind die Grundschule Osterhop, die Wilhelm-Olbers-Schule und der Parkplatz vor dem Kubiko an der Godehardstraße in der näheren Auswahl.

Ebenfalls im Rennen: das Rennbahngelände und die Grundschule Parsevalstraße in Sebaldsbrück sowie der Schoosterborn in Hastedt. Komplementiert wird die Liste durch zwei Arberger Standorte: den Spielplatz Kaufhunger Straße sowie einen Teil des Übergangswohnheims für Geflüchtete, der aber erst ab 2019 in Frage käme. Als private Standorte für Kita-Container stehen vier Vorschläge im Raum: das Nabu-Gelände am Vahrer Feldweg, die Fläche der Firma Reiners an der Grete-Stein-Straße, das Neubaugebiet Habeloher Straße sowie der Parkplatz Hinter den Ellern/Brünsweg des Wohnungsunternehmens Vonovia.

Bis zur Eröffnung der Container-Kitas dürfte aber noch einige Zeit ins Land gehen. Mögliche Standorte würden schließlich jetzt erst geprüft, sagt Ortsamtsleiter Hermening. „Selbst wenn alles gut läuft und ein Beschluss gefasst wird, werden bis zur Eröffnung noch mindestens neun Monate verstreichen.“ Mit anderen Worten, auch die Übergangslösungen werden aller Voraussicht nach noch geraume Zeit auf sich warten lassen und frühestens im Frühjahr 2019 Kinder aufnehmen können. Mindestens 200 Kinder und ihre Eltern dürften laut Hermening betroffen sein.

Verärgert reagierte die Bürgerschafts­abgeordnete Sandra Ahrens (CDU), Teil­nehmerin der Planungskonferenz in Hemelingen, auf die neuen Terminansagen. Bei der Sitzung des Unterausschusses „Frühkindliche Bildung“ der Deputation für Kinder und Bildung am 4. April sei den Parlamentariern noch das Kindergartenjahr 2018/19 als voraussichtlicher Betriebsbeginn für die neuen Kitas genannt worden. Ihr Vorwurf: „Die Behörde schönt ihre Zahlen, obwohl sie genau weiß, dass ein Großteil der Kindergarten-Plätze erst Ende 2019 fertig sein wird.“