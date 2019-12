Der ausgewogene Mix aus Kunsthandwerk und Gastronomie macht laut Wirtschaftsbehörde den Bremer Weihnachtsmarkt aus – und das solle so auch bleiben. Deshalb werde jetzt an neuen Konzepten für die Zukunft gefeilt. (Frank Thomas Koch)

Damit Besucher auch in Zukunft genügend Kunsthandwerk-Angebote auf dem Bremer Weihnachtsmarkt finden, will die Wirtschaftsbehörde neue Konzepte für Standbetreiber ausprobieren. „Um den Anteil an Kunsthandwerkern am Weihnachtsmarkt auch in den kommenden Jahren konstant halten zu können, sollen flexible Konzepte umgesetzt werden“, kündigt die Behörde an. Gemeint sei damit, dass zum Beispiel ein Stand auch von mehreren Betreibern gemeinsam genutzt werden könne. Möglich sein solle in Zukunft auch eine „zeitlich begrenzte wechselseitige Nutzung“ eines Standes durch mehrere Betreiber.

Zuletzt war es dem Bremer Senat zufolge immer schwieriger geworden, Kunsthandwerker für den Weihnachtsmarkt zu gewinnen. Gemeint sind damit diejenigen, die an ihren Ständen zum Beispiel selbst geschnitztes Holzspielzeug, handgeschöpftes Briefpapier oder mundgeblasene Glasobjekte verkaufen. Kunsthandwerker könnten vor allem aus personellen Gründen lange Öffnungszeiten häufig nicht abdecken und hätten auch am späteren Abend – anders als zum Beispiel Glühweinstände – deutlich weniger Kunden.

Mehr zum Thema Rund 3,2 Millionen Menschen Bremer Weihnachtsmarkt mit Besucherrekord Schätzungsweise 3,2 Millionen Menschen haben in diesem Jahr den Bremer Weihnachtsmarkt und den ... mehr »

So argumentierte der Senat, als ein Vorstoß der Bremer FDP-Fraktion für längere Öffnungszeiten diskutiert wurde. Die Liberalen hatten sich dafür eingesetzt, dass der Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr und am Wochenende bis 23 Uhr öffnen sollte, damit arbeitende Bremer den Markt besser nach Feierabend besuchen können. Der Senat erteilte dem Vorschlag eine Abfuhr: Es blieb dabei, dass die Stände um wochentags um 20.30 und am Wochenende um 21 Uhr schließen.

Kunsthandwerker anzulocken ist dem Wirtschaftsressort offenbar wichtig, um die Mischung der unterschiedlichen Stände zu erhalten – gerade diese mache den Bremer Weihnachtsmarkt aus, betont die Behörde: „Die Mischung aus Ausschankbetrieben, Imbissständen, Weihnachtsartikeln und Kunsthandwerk ist aus Sicht des Ressorts absolut gelungen.“ Die Behörde fordert zudem neue Betreiber ausdrücklich auf, sich für das kommende Jahr für einen Stand zu bewerben – möglich ist das noch bis zum 31. Januar 2020.