Es kommt wieder Bewegung in die City: Am 18. Oktober eröffnet die Bremer Modemarke Zero eine neue Filiale in der Obernstraße 14. Nach Angaben des Unternehmens soll der Laden dort eröffnet werden, wo bereits in den 1970er-Jahren die erste Filiale der Modekette stand. Zuletzt hatte Zero durch ein Insolvenzverfahren Schlagzeilen gemacht, 2018 wurde das Unternehmen von den Investoren Urs-Stefan Kinting und Victor Seuwen gerettet. Außerdem könnte der Steakhaus-Riese Block House bald ein neues Restaurant in der Innenstadt eröffnen: Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin sei Block House auf der Suche nach einem Standort in der Bremer City, habe bisher allerdings noch keine passende Immobilie gefunden.

Bereits im April hatte eine weiteres Modehaus eine Neueröffnung in der Innenstadt angekündigt: Das Unternehmen Appelrath-Cüpper will im Frühjahr im Bremer Carrée eine neue Filiale beziehen (wir berichteten). Auf drei Stockwerke verteilt, wird der Laden knapp 2400 Quadratmeter Verkaufsfläche belegen. Schließlich ziehen am Bremer City Gate ebenfalls zwei bekannte Restaurantketten ein: Sowohl der Pizza-und-Pasta-Gigant ­Vapiano als auch die Burger-Kette Hans im Glück haben sich angekündigt.