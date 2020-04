Die Zentrale der Gesundheit Nord an der Kurfürstenallee ist der neue Arbeitsplatz von Dorothea Dreizehnter. (Frank Thomas Koch)

Bremens städtischer Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) bekommt in Kürze eine neue Leitung. Nach Informationen des WESER-KURIER hat sich der Aufsichtsrat für die Internistin Dorothea Dreizehnter entschieden. Sie soll an die Spitze der vierköpfigen Geschäftsleitung treten, die weitere Ressorts für Finanzen, Personal und Infrastruktur umfasst.

Einen unterschriebenen Vertrag gibt es dem Vernehmen nach noch nicht. Dreizehnter wird Nachfolgerin von Jutta Dernedde. Die langjährige Geno-Chefin war im November vergangenen Jahres von ihren Aufgaben entbunden worden, nachdem sich die wirtschaftliche Krise der Geno-Häuser zugespitzt hatte.

Dorothea Dreizehnter gilt als erfahrene Klinikmanagerin. Die promovierte Medizinerin war Mitglied des Vorstandes der Sana Kliniken AG und Generalbevollmächtigte für die Region Nordrhein-Westfalen mit sechs Akutkrankenhäusern. Weitere berufliche Stationen waren Deutschlands größte kommunale Klinikgruppe Vivantes in Berlin, wo sie mehrere Jahre als stellvertretende Leiterin wirkte, sowie das Klinikum Höchst in Frankfurt. Dort stand Dreizehnter seit 2016 an der Spitze der Geschäftsführung.