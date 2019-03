Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Prävention mit Aktionen und Kampagnen zu unterschiedlichen Lungenerkrankungen und den Risikofaktoren. (Silas Stein/dpa)

Die Versorgung von schwer lungenkranken Menschen soll ausgeweitet werden: Aus diesem Grund hat der kommunale Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) Mitte Februar eine Lungenstiftung gegründet, darüber informierte am Dienstag Geno-Geschäftsführerin Jutta Dernedde in der Gesundheitsdeputation. Die Stiftung sei auf Initiative des Chefarztes Dieter Ukena und der geschäftsführenden Direktorin des Klinikums Ost, Judith Borsch, entstanden. Dort soll auch das neue Behandlungsangebot, das sich an Patienten aus Bremen und dem gesamten Nordwesten richtet, angesiedelt sein.

„Die Stiftung verfolgt mehrere Ziele“, betonte Dernedde. Ein Schwerpunkt sei die Prävention mit Aktionen und Kampagnen zu unterschiedlichen Lungenerkrankungen und den Risikofaktoren. Außerdem soll das Behandlungsangebot erweitert werden, wie es in einer Vorlage für die Deputationssitzung heißt. Veränderte Altersstrukturen, anhaltender Tabakkonsum und Umweltbelastungen führten dazu, dass die Zahl der Lungenerkrankungen und insbesondere der Krebsleiden zunehme.

Mehr zum Thema Serie: Regierungsbilanz in Bremen - Teil 1 Diese Themen haben die Gesundheitspolitik in Bremen geprägt Der Neubau des Klinikums Mitte und die finanziellen Probleme des kommunalen Krankenhausverbundes ... mehr »

Dazu komme: In der Hansestadt und dem niedersächsischen Umland gebe es viele Menschen, die an den Spätfolgen der Arbeit in der Werftindustrie litten, weil sie mit dem schwer gesundheitsschädlichen Asbest in Berührung gekommen seien. Eine Folge: Lungenkrebs. „Beim Thema Asbest ist Bremen leider eine Hochburg“, betonte Dernedde. Die Stiftung finanziert sich vorwiegend aus Spenden, die Stiftungseinlage zur Gründung in Höhe von 200 000 Euro stammt laut der Vorlage aus Drittmitteln des Klinikverbunds.

Situation in den Geburtskliniken

In einem zweiten Schritt ist ein Hospiz geplant: Dort sollen Patienten versorgt werden, deren Therapie ab einem bestimmten Zeitpunkt ausgereizt ist und die nur noch palliativ behandelt werden können. Acht bis zwölf Plätze seien geplant, betonte Dernedde. Standort soll das Gelände des Klinikums Bremen-Ost sein. Der Eröffnungstermin stehe jedoch noch nicht fest.

Thema in der Deputation war außerdem die Situation in den Geburtskliniken: Anlass war eine Berichtsbitte der CDU zur Versorgung von Frühgeborenen (Neonatologie). Künftig soll die Versorgung von Risikoschwangerschaften und Frühgeburten im Eltern-Kind-Zentrum des neu gebauten Klinikums Mitte zusammengelegt werden. Bisher gibt es noch zwei Zentren in den Kliniken Links der Weser und Bremen-Nord. Die Mehrheit der Deputierten betonte, dass die Konzentration aus medizinischer, wirtschaftlicher und gesundheitspolitischer Sicht richtig sei. Die CDU wollte wissen, ob aufgrund von Klinikschließungen im niedersächsischen Umland Kapazitätsprobleme in Bremen drohten und daher neu geplant werden müsse.

Mehr zum Thema Frühchen-Station in Bremen-Nord CDU will Debatte über Geburtshilfe Weil ein Teil der Frühchen-Versorgung vom Klinikum Bremen-Nord abgezogen werden soll, ist jetzt ... mehr »

„Insgesamt ist davon auszugehen, dass sowohl der geburtshilfliche als auch der neonatologische Behandlungsbedarf gedeckt werden kann“, heißt es in der Antwort der Behörde. Gesundheitssenatorin Eva Quant-Brandt (SPD) betonte, dass ein Regionalbeirat eingerichtet wurde. „Ziel ist ein engerer und intensiverer Austausch mit den Kommunen im Umland, Niedersachsen ist sehr interessiert daran.“ Erst im Februar hatte die Helios-Klinik in Nordenham ihren Kreißsaal geschlossen, zuletzt wurden dort rund 320 Kinder im Jahr geboren.

Auch der Personalmangel im Gesundheitsamt stand erneut auf der Agenda der Deputation; seit wenigstens zwei Jahren warnen Mitarbeiter, dass das Amt aufgrund unbesetzter Stellen gesetzliche Aufgaben nur noch eingeschränkt wahrnehmen könne. Gesundheitsaufseher und Ärzte fehlten. Derzeit seien zehn von insgesamt 100 Vollzeitstellen unbesetzt, teilte die Senatorin mit. Um die Stellen besetzen zu können und attraktivere Arbeitsbedingungen zu schaffen, würden etwa neu eingestellte Ärzte künftig besser bezahlt.