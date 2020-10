Das Bremer City Gate wurde im Mai 2019 eröffnet. (Frank Thomas Koch)

Eine Dauerbaustelle, Stillstand zwischendurch, viel Streit wegen der Architektur und ein Start mit Hindernissen – doch jetzt kommt das City-Gate vor dem Bremer Hauptbahnhof offenbar langsam in die Spur. Nach Angaben des Eigentümers sind in dieser Woche zwei Mietverträge unterschrieben worden. Der Leerstand reduziere sich weiter. Gleichzeitig stünden die letzten Arbeiten in den beiden markanten Gebäuden vor dem Abschluss – Endausbau für zwei Büroetagen, die teilweise bereits an Mieter vergeben seien. Noch nicht klar ist, wie der Streit um den Pfusch in der Baugrube ausgeht, die damals einzustürzen drohte. Die Angelegenheit liegt in Hamburg vor Gericht, es geht um hohe ­Millionenbeträge.

Im Mai vergangenen Jahres war das City-Gate offiziell eröffnet worden. Ein Projekt, das mehr als 100 Millionen Euro gekostet hat und der Gegend vor dem Bahnhof einen wichtigen Impuls geben sollte. Vorausgegangen waren lang andauernde Wirrnisse um das Grundstück, bevor es schließlich an den privaten Investor verkauft wurde. Hinzu kamen später Probleme auf der Baustelle, insbesondere beim Tiefbau.

Mehr zum Thema Nach sieben Jahren Planung und Bau Erste Geschäfte im City-Gate eröffnen am Freitag Im City-Gate vor dem Bremer Hauptbahnhof nehmen nach sieben Jahren Planung und Bau an diesem ... mehr »

Das alles ist für den Investor Vergangenheit, der Ärger ist verraucht: „Ich bin nach wie vor froh, dass wir’s gemacht haben“, sagt Ulf Wachholtz. Er war von Anfang an das ­Gesicht des Projekts, angeschoben wurde es aber von der Hamburger Achim-Griese-Treuhandgesellschaft. Griese hat seine Anteile am ­City-Gate mittlerweile verkauft, wie jetzt ­bekannt wurde. Alleiniger Gesellschafter ist seitdem die Wachholtz Immobilien GmbH. „Wir wollen auf lange Sicht Eigentümer bleiben“, versichert Wachholtz. Er verstehe sich als Bestandshalter. Das City-Gate ist nach eigener Aussage das mit Abstand größte Projekt des Unternehmers. Weitere Immobilien bewirtschafte er in Neumünster, Bad Segeberg, Hamburg und Leipzig.

Dass es bis zur Eröffnung fast vier Jahre gedauert hat und die Bauarbeiten bis heute nicht abgeschlossen sind, findet Wachholtz nicht tragisch: „Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden.“ In beiden Häusern mit ihren zehn Geschossen, drei davon unter der Erde, und einem Mietraum von 35 230 Quadratmetern ist jeweils das erste Obergeschoss noch nicht fertig. Dass dort Arbeiten im Gange sind, merken die Passanten an zwei Stellen, die seit Monaten mit Bauzäunen abgesperrt sind. Eine davon liegt an der Ecke Bahnhofstraße/Breitenweg. Dort sollte eine ­Filiale von Vapiano untergebracht werden. Als die Pizza-Pasta-Kette, die in Bremen in der Knochenhauerstraße bereits ein Restaurant unterhält, im April dieses Jahres Insolvenz anmelden musste, waren die Pläne sofort vom Tisch.

Ein Dienstleister, Gastronomie und eine Apotheke

Nun soll die für Vapiano gedachte Fläche nach Darstellung von Wachholtz geteilt werden und an einen Dienstleister und einen ­gastronomischen Betrieb vergeben werden. Über Namen schweigt sich der Eigentümer aus. Voran gehe es jetzt auch mit einer weiteren Fläche im Erdgeschoss, die noch leer steht. Sie sei für eine Apotheke reserviert, die in den nächsten Monaten eröffne.

In den Untergeschossen sind neben einer Tiefgarage der Brepark mit 280 Stellplätzen außerdem der Supermarkt Rewe, das Kaufhaus Woolworth und weitere kleinere Geschäfte untergebracht. Die oberen Geschosse werden in einem der beiden Häuser von Büros und Arztpraxen belegt, ein großer Mieter darunter ist der Co-Working-Anbieter Regus, der Freiberuflern und kleine Unternehmen Raum bietet. Im anderen Haus gibt es zwei Hotels: das Aparthotel Adagio mit 95 Studios und Zwei-Zimmer-Appartements sowie das Ibis Budget mit 194 Zimmern. Beide Häuser werden von der Success-Gruppe geführt. Sie haben im Sommer vergangenen ­Jahres eröffnet und leiden wie alle Hotels seit Beginn der Corona-Pandemie schwer.

Schlagzeilen machte das City-Gate bereits, als es noch gar nicht gebaut war. Im Februar 2012 hatte Bremen das „Investorengrundstück Bahnhofsvorplatz“ für 5,9 Millionen Euro verkauft, doch danach tat sich auf der 5555 Quadratmeter großen Fläche zunächst nichts. Erst drei Jahre später wurde mit dem Bau begonnen – nach Plänen, die von einem Teil der Öffentlichkeit massiv abgelehnt wurden. Er stieß sich unter anderem an der Architektur des Schweizers Max Dudler, der strenge Raster bevorzugt.

Noch viel höher schlugen die Wellen, als der Bau zeitweise stillgelegt wurde, weil die Grube instabil war. Drumherum sackte die Erde ab, mit der Folge, dass ein Straßenbahngleis geschlossen werden musste und die Hochstraße in leichte Schieflage geriet. Seitdem streiten das Tiefbauunternehmen Implenia, dem während der Arbeiten wegen der Vorkommnisse gekündigt worden war, und der Bauherr über die Ursachen. „Es gibt gegenseitige Forderungen“, sagt Wachholtz. Ein erster Termin vor Gericht sei für Dezember anberaumt. „Ich sehe dem gelassen entgegen“, so der Investor.