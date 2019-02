So sehen sie aus, die neu beschafften Econic-Fahrzeuge der Müllabfuhr. Sie sind breiter als die Vorgängermodelle – einer der Gründe für den Streit. (Privat)

Bei der neu aufgestellten Bremer Müllabfuhr knirscht es schon wieder im Gebälk. Wenige Wochen nach schwierigen Tarifverhandlungen, bei denen ein Streik nur mühsam abgewendet werden konnte, gibt es nun einen Konflikt um neu beschaffte Müllwagen. 15,4 Millionen Euro hat die halb staatliche, halb private Abfalllogistik Bremen (ALB) für die Teilerneuerung ihrer Flotte ausgegeben. Eine gewaltige Investition, doch ein Teil der nagelneuen Spezialfahrzeuge steht seit dem Jahreswechsel ungenutzt auf dem Betriebshof an der Bennigsenstraße. Grund ist ein Streit um technische Details und eine mögliche Überwachung der Beschäftigten durch elektronische Datenerfassung.

Hintergrund der Modernisierung ist die Ausschreibung der Entsorgungsleistung durch die Stadt Bremen. Eine der Bedingungen, auf die sich interessierte Unternehmen einlassen mussten, war die Einhaltung der Euro-6-Abgasnorm im Fuhrpark ab Januar 2019. Die ALB hatte deshalb im vergangenen Jahr in großem Umfang neue Fahrzeuge geordert, darunter 37 Müllsammelfahrzeuge von Mercedes mit sogenanntem Econic-Fahrgestell. Diese Fahrzeuge sind rund 30 Zentimeter breiter als die Mülllaster, die man bisher aus dem Bremer Straßenbild kannte. Kons­truktiv unterscheiden sie sich von den Vorgängermodellen zudem durch ein sehr niedrig angeordnetes Fahrerhaus, das sich ein gutes Stück vor der Vorderachse befindet. Das soll den Ein- und Ausstieg für die Fahrer erleichtern.

Ein Teil der neu beschafften Econic-Fahrzeuge ist bei der ALB bereits unterwegs – soweit man hört, ohne Probleme. Zehn weitere wurden bei der früheren Nehlsen-Tochter ENO stationiert, die im vergangenen Jahr von der ALB übernommen wurde. Dort sperrt sich der Betriebsrat noch gegen den Einsatz der breiteren Mülllaster, wobei ein Teil des Konflikts zwischenzeitlich entschärft werden konnte. Dabei ging es um eine mögliche Überwachung der Müllwerker. Die Arbeitnehmervertretung befürchtete, dass durch die Ausstattung der Fahrzeuge mit GPS-Navigation und die ständige Erfassung und Weiterleitung der Leerungsdaten jeder einzelnen Mülltonne eine permanente Leistungsüberwachung der Müllwagenbesatzungen möglich sei. „Das haben wir inzwischen aus der Welt geschafft“, sagt der Rechtsanwalt des ENO-Betriebsrats, Jürgen Maly. In einer Betriebsvereinbarung wurde geregelt, dass das GPS ausgeschaltet wird und die Übermittlung der Leerungsdaten erst am nächsten Tag erfolgt.

Doch damit ist die Kuh mitnichten vom Eis. Der Betriebsrat hat auch Bedenken, ob die größeren Müllfahrzeuge im Straßenverkehr handhabbar sind. Schon mit den alten Modellen hätten die Fahrer in vielen engen Straßen ihr liebe Müh gehabt, sagt Elke Runge, die Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung. Mit den neuen, größeren Econic-Lastern werde das Manövrieren noch schwieriger. „Man hätte vor dem Kauf ja mal diejenigen befragen können, die diese Dinger bewegen müssen“, meint Runge. Sie fordert deshalb eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung, mit der die physische und psychische Belastung der Fahrer ermittelt wird. Bevor dies nicht geschehen sei, komme eine Inbetriebnahme der Econic-Wagen bei der ENO nicht infrage. „Ob und wann die Fahrzeuge dauerhaft in Betrieb gehen, ist deshalb noch offen“, sagt die Betriebsratsvorsitzende. Sie wirft der Geschäftsleitung der ALB vor, die Umstellung des Fuhrparks „mit der Brechstange“ vorangetrieben zu haben.

Ob der ENO-Betriebsrat über die bereits geschlossene Vereinbarung hinaus Möglichkeiten hat, die neue Econic-Flotte tatsächlich über längere Zeit stillzulegen, bezweifelt allerdings sogar Rechtsanwalt Jürgen Maly. „Die Arbeitnehmervertretung hat ihre Bedenken gegen die Breite der Fahrzeuge geäußert, aber sie kann den Einsatz der Fahrzeuge letztlich nicht verbieten“, sagt der erfahrene Arbeitsrechtler.

Aus Sicht von ALB-Geschäftsführerin Daniela Enslein drängt die Zeit. Sie braucht die ENO-Econics und ihre Besatzungen, um die Ausschreibungsbedingungen für die Müllentsorgung zu erfüllen, die ja im Grunde schon seit Anfang Januar erfüllt werden müssten. Doch noch fahren wegen der Hängepartie mit dem Betriebsrat Altfahrzeuge durch die Gegend, die nicht der Euro-6-Norm entsprechen. „Wir müssen das noch in diesem Monat über die Bühne kriegen“, drängt Enslein.

Sie setzt ihre Hoffnungen deshalb auf eine vierzehntägige Probephase, die sie mit dem Betriebsrat vereinbart hat. In dieser Zeit sollen drei Econic-Mülllaster mit ENO-Fahrern in ausgewählten Straßen unterwegs sein. Elke Runge erhofft sich davon die Erkenntnisse, die für eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich sind. „Meine Aufgabe ist es, die Kollegen zu schützen“, verteidigt sie ihre Haltung. Beim Betriebsrat der ALB, wo die Econic-Müllfahrzeuge schon genutzt werden, kann man die Vorbehalte gegen die neuen Laster nicht recht nachvollziehen. „Natürlich ist da Gewöhnungsbedarf für die Fahrer“, sagt Ronny Stiller, der Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung. Größere Probleme hätten sich in der Einführungsphase allerdings nicht ergeben.