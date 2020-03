Die Gebäude an der Alwin-Lonke-Straße könnten den Platz für die neue Oberschule in Grambke bieten bieten. (Christian Kosak)

Die Bildungsbehörde möchte in Grambke einen neuen Oberschulstandort gründen. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Behörde auf Bitte des Burglesumer Beiratsausschusses für Kinder und Bildung vorgelegt hat. Danach muss die Schulstandortplanung für Burglesum auf Grundlage der neuen Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes angepasst werden. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt laut Bildungsbehörde so stark an, dass selbst ein sechszügiger Ausbau der beiden Oberschulen Lesum und Helsinkistraße nicht ausreichen wird.

Die Bildungsbehörde geht davon aus, dass in Burglesum eine Kapazität von 13 Klassenzügen vorgehalten werden muss. Die schlägt deshalb vor, in Grambke eine neue Oberschule zu gründen. „Bis zur Fertigstellung des neuen Schulstandortes wird die Oberschule an der Helsinkistraße aber mehr Schülerinnen und Schüler aufnehmen müssen“, heißt es in dem Bericht der Bildungsbehörde.

Der Beirat hatte im Oktober 2019 einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grünen beschlossen, in dem eine „übergreifende Schulstandortplanung für alle Schularten in Burglesum“ gefordert wurde. Hintergrund war unter anderem der geplante Umzug der berufsbildenden Schulen auf den Bildungscampus in Blumenthal, der in den kommenden Jahren auf dem ehemaligen BWK-Gelände entstehen soll. Davon sind voraussichtlich das Schulzentrum (SZ) Alwin-Lonke-Straße in Grambke und das SZ Bördestraße betroffen.

Dabei ging es dem Beirat unter anderem darum, Optionen für eine schulische Nachnutzung der Liegenschaften abzuklopfen. Dabei hatte der Beirat auch hervorgehoben, dass der Schulstandort in Grambke ein wichtiger „Ankerpunkt im Quartier“ und ein „zentraler Ort kommunaler Öffentlichkeit“ sei. Bei der Schulstandortplanung müsse deshalb auch der Aspekt Stadtentwicklung unbedingt berücksichtigt werden. Offenbar hat das Ressort von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) nun bereits konkrete Pläne für den Standort Alwin-Lonke-Straße.