Mit dem neuen Landesstipendium sollen ausländische Wissenschaftler an der Uni Bremen ihre Forschung fortsetzen können. (Peter Kneffel/DPA)

Als Çetin Gürer seine Unterschrift unter eine Friedenspetition setzte, unterschrieb es das Ende seiner wissenschaftlichen Karriere in der Türkei. Das war Anfang 2016, der Soziologe hatte gerade seine Promotion abgeschlossen, war Juniorprofessor an einer privaten Forschungseinrichtung. Dann unterschrieb er wie Tausende andere Wissenschaftlern die Petition für Frieden in den kurdischen Gebieten. Danach konnte er in der Türkei nicht mehr arbeiten. Mit einem Stipendium kam er an die Uni Bremen, forscht seitdem für das Zentrum für Arbeit und Politik.

Das Land Bremen will nun mit einer eigenen Initiative jungen Wissenschaftlern helfen: Durch ein neues Förderstipendium sollen ausländische geflüchtete oder gefährdete Doktoranden und Postdoktoranden wie Gürer eine Chance bekommen, ihre Forschungen an der Uni Bremen fortzusetzen. Dafür stellt das Land ab sofort pro Jahr 130 000 Euro zur Verfügung.

Was seine Unterschrift bewirken würde, konnte er kaum glauben, sagt Gürer heute: „Ich habe nicht mit diesen Konsequenzen gerechnet.“ Danach sei er nach nur einem Semester als Juniorprofessor entlassen worden, so sei es vielen anderen Wissenschaftlern in der Türkei ergangen. Es folgte Perspektivlosigkeit. Eine neue Stelle an einem anderen Institut beginnen? Das sei nicht möglich gewesen, sagt er: „Niemand konnte uns aufnehmen.“ So kam er nach Bremen, um endlich weiter zu forschen, weiter zu arbeiten. Möglich machte das die Philipp-Schwartz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, die sich speziell an Wissenschaftler richtet, die wie Gürer in ihrem Heimatland verfolgt werden.

Ähnlich wie die Philipp-Schwartz-Initiative soll das neue Landesstipendium nun speziell jungen Wissenschaftlern helfen, in Bremen in ihrem Beruf wieder Fuß zu fassen. Mit dem Programm werden vier sogenannte Abschlussstipendien vergeben: zwei für Doktoranden mit jeweils 1500 Euro pro Monat, zwei für Postdoktoranden mit jeweils 2000 Euro pro Monat. Die Stipendiaten werden für ein knappes Jahr gefördert, um bereits in ihren Heimatländern begonnene Doktorarbeiten zu beenden oder ihre Forschungsprojekte weiterzuführen. Die Bewerbungsfrist für die ersten Stipendiaten läuft bis 31. März.

„Für uns ist das ein wichtiges politisches Zeichen“, erklärt Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Es gelte, die Wissenschaftsfreiheit in Zeiten zu verteidigen, in denen Forscher weltweit immer öfter in ihrer Arbeit eingeschränkt werden, mit Berufsverboten zu kämpfen haben und zusehends von Ideologisierungen, Drangsalierungen und nationaler Abschottung bedroht seien.

Genau das soll mit der Unterstützung der Stipendiaten geschehen. In Baden-Württemberg und in Niedersachsen gibt es bereits ähnliche Programme, allerdings werden die Stipendien dort aus Stiftungsgeldern finanziert. Dass Bremen die Stipendien aus Senatsmitteln bezahlt, ist für Quante-Brandt wichtig: Bremen habe eine internationale Verantwortung, sich für eine offene Wissenschaft einzusetzen, so die Senatorin.

Das neue Förderstipendium ist allerdings nicht das erste Programm in Bremen, mit dem Geflüchteten der Weg an die Universitäten und in die Forschung erleichtert wird: Mit dem Projekt „In-Touch“ können Geflüchtete beispielsweise Vorlesungen an allen staatlichen bremischen Hochschulen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus besuchen. Bereits im Sommer 2014 hatte die Uni Bremen als erste Hochschule bundesweit dieses Integrationsprogramm auf den Weg gebracht. Außerdem bietet ein hochschulübergreifendes Studienvorbereitungsprogramm mit Sprachkursen und ersten Anfängerkursen den Geflüchteten die Möglichkeit, sich auf ein Studium in Bremen vorzubereiten. Das neue Stipendium ist nun auf Menschen zugeschnitten, die in ihrer wissenschaftlichen Karriere schon etwas weiter sind: Dass nun bewusst Doktoranden und Postdoktoranden gefördert werden, ergänze sich gut mit den anderen Programmen, so Quante-Brandt. Es gehe darum, dass die Nachwuchsforscher eine neue wissenschaftliche Heimat in Bremen finden. Deswegen richte sich das Programm nicht nur an Geflüchtete, die weniger als drei Jahre in Deutschland leben, sondern auch an gefährdete Wissenschaftler im Ausland, die in ihrer Heimat ihre Arbeit nicht mehr sicher weiterführen können. Solche wie Gürer.

Drei Jahre läuft Gürers Stipendium insgesamt, dann endet die Förderung. Wie es für ihn danach weitergeht ist ungewiss. „Was danach passiert, bleibt unbeantwortet.“ Ob er in Deutschland bleibt, ob er in die Türkei zurückgehen kann – er weiß es nicht. Doch er betont auch, dass nicht nur er von dem Wissenschaftsstipendium profitiert habe. „Ich habe viele Erfahrungen mit nach Deutschland gebracht. Die Frage ist, ob Deutschland diese Erfahrungen einbeziehen kann und will.“