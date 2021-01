Geht es nach Knut Schakinnis, wird das Spiegelzelttheater im Sommer wieder aufgebaut. (Frank Thomas Koch)

Theater ohne Programm: Am Dienstag ist das Spiegelzelt auf der Bürgerweide abgebaut worden, ohne dass es dort eine einzige Aufführung gegeben hätte. 34 Veranstaltungen waren für die Zeit seit Dezember geplant gewesen, darunter die Premieren „Die Bremer Weihnachtsgeschichte“ und „Neujahr total“. Wegen der Pandemie konnte der Spielbetrieb jedoch gar nicht erst aufgenommen werden.

Knut Schakinnis, Intendant des Theaterschiffs und der Komödie Bremen im Packhaustheater, richtet den Blick deshalb in die Zukunft: „Die Buchungszahlen waren so erfreulich, dass wir das Spiegelzelt im kommenden Winter wieder nach Bremen holen wollen." Dann sollten auch die für die laufende Saison produzierten Stücke gezeigt werden. Außerdem möchte er das Zelt auch in den Sommermonaten in die Hansestadt holen, für beide Zeiträume fehle aber noch der Standplatz.

Der Ausfall aller Veranstaltungen kostet laut Schakinnis mehrere zehntausend Euro, aber „wenn man Theater ohne Netz und doppelten Boden macht, dann ist das eben das Risiko“.