Streetworker Jonas Pot d’Or beim Bau des Unterstandes an der Stapelfeldtstraße. (Christina Kuhaupt)

Sie sind ein Teil der Gesellschaft – ob andere sich darüber nun freuen oder nicht: Bei Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen sind Parks, Supermarktparkplätze oder Verkehrsknotenpunkte wie das Gröpelinger Straßenbahndepot beliebte Treffpunkte. Um ihnen einen Ort anzubieten, an dem sie willkommen sind, und gleichzeitig Konflikte mit Fahrgästen und Passanten nach Möglichkeit zu verhindern, ist vor eineinhalb Jahren an der Ecke Stapelfeldtstraße / Debstedter Straße ein Holzunterstand eingeweiht worden.

Das Projekt ist vom Gröpelinger Beirat und der evangelischen Kirche unterstützt worden. Streetworker Jonas Pot d’Or vom Verein für Innere Mission in Bremen hat den Unterstand gemeinsam mit Arbeitslosen und Suchtkranken gebaut. Nachdem der Ort anfänglich gut genutzt wurde, ist er allerdings seit September verwaist. Die Szene trifft sich stattdessen wieder am Depot, wo es in unmittelbarer Nähe auch einen Kiosk gibt. Pot d‘Or führt dies vor allem auf die derzeit kalten Temperaturen und das ungemütliche Wetter zurück.

Gemeinsam mit dem Gröpelinger Beirat hat der Streetworker nun über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht, mit denen der Treff wiederbelebt werden könnte. Ab Ostern möchte Pot d‘Or den Unterstand mit Blumen und Pflanzen verschönern; die Ortspolitiker wiederum planen, dort dann bei einer gemeinsamen Aktion belegte Brötchen und Selbstgebackenes anzubieten.