Die neue Verbindung zwischen den Linien 2 und 10 ist Teil des von der Bürgerschaft beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans. (Christina Kuhaupt)

Das Planfeststellungsverfahren zur Querverbindung Ost geht in die nächste Runde. Die Stadtgemeinde plant seit Längerem, eine Querverbindung zwischen den Straßenbahnlinien 2 und 10 ab der Kreuzung Bei den drei Pfählen und Bennigsenstraße dann über die Bennigsen-, die Stresemann- und die Steubenstraße bis zur Straßenbahnlinie 1 an der Kreuzung Steubenstraße und Julius-Brecht-Allee zu realisieren. Mit dieser Querverbindung sollen die Stadtteile Osterholz und Vahr direkt mit der Östlichen Vorstadt und der Innenstadt verbunden werden.

Mehr zum Thema Nach Oberleitungsschaden in Bremen-Hastedt Straßenbahnlinien 2 und 10 fahren wieder planmäßig Ein LKW hatte eine Oberleitung aus der Wand gerissen - das war der Grund, warum die ... mehr »

Die neue Verbindung ist Teil des von der Bürgerschaft beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans. Ein entsprechendes Planfeststellungsverfahren wurde bereits vor drei Jahren eingeleitet. Innerhalb des Verfahrens habe es allerdings unterschiedliche Einwände gegeben, die nun in den neuen Planunterlagen berücksichtigt worden seien, wie das Bauressort am Donnerstag mitteilte. Daher wird der aktualisierte Plan – also die Zeichnungen und die entsprechenden Erläuterungen – nun noch einmal öffentlich ausgelegt. Das Ressort teilte weiter mit, dass die in der ersten Anhörung vorgebrachten Einwendungen weiter bestehen bleiben und im weiteren Verlauf des Planfeststellungsverfahrens berücksichtigt werden.

Bis 21. September können die Unterlagen unter www.bauumwelt.bremen.de/verkehr/oeffentliche_bekanntmachungen-3827 eingesehen werden. Dort sind auch weitere Informationen zur erneuten Veröffentlichung und zu den Adressen, wo die Unterlagen ausliegen zu finden.