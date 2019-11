Wie ein Kleingarten auszusehen hat, das schreibt die Gartenordnung vor. Die Neuauflage der Regeln für Bremen ist am Mittwoch beschlossen worden. (Jaspersen/dpa)

Das vergangene Jahr war anstrengend für Klaus Bode. Nicht nur, weil er den Vorsitz der Gartenfreunde, Dachverband der Kleingartenvereine in Bremen und Bremerhaven, übernommen hat. Sondern auch, weil dieses Amt viel Arbeit mit sich brachte: Grund ist die Neuauflage der Bremischen Gartenordnung, eine „Hausordnung für Kleingartenvereine“, wie Bode es beschreibt. Damit wird das Aussehen und auch die Nutzung der Kleingärten reguliert.

Ein erster Entwurf war im April 2018 nach großem Protest von der Delegiertenversammlung der Kleingartenvereine abgelehnt worden, kurz danach übergab Landesverbandsvorstand August Judel sein Amt an Bode. Ein zweiter, überarbeiteter Entwurf, der die Gartenordnung aus dem Jahr 2001 ablöst, ist am Mittwochabend nun beschlossen worden.

Vier Seiten hat das neue Schriftstück, das in enger Zusammenarbeit zwischen Landesverband und den knapp 100 Kleingartenvereinen entstanden ist. „Es ist eine ökologische Gartenordnung“, fasst Bode die Novelle zusammen. So dürfen Kleingärtner künftig beispielsweise Totholzbeete oder Wildblumenwiesen anlegen, um damit die Artenvielfalt auf ihren Parzellen zu fördern. In der vorherigen Gartenordnung hatte der Vorstand eines jeden Vereins noch das Recht, solche Flächen zu verbieten. Bode ist zufrieden mit dieser ökologischen Ausrichtung: „Das ist ein tolles Werk geworden.“

Das habe auch mit der Ideenvielfalt der knapp 17 000 Mitglieder des Landesverbandes zu tun. „In diese Ordnung waren alle einbezogen“, betont Bode. Er sei im vergangenen Jahr viel durch Bremen und Bremerhaven gereist, habe sich mit Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern ausgetauscht. „Jeder Verein findet sich jetzt in mindestens einem Satz wieder.“ Raus gekommen sei eine ökologische Gartenordnung, in der auch die Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes berücksichtigt würden.

Der erste Entwurf hatte im vergangenen Jahr für reichlich Irritationen gesorgt: Die Mitglieder kritisierten ihn als „restriktiv und gestaltungsarm“. Zum „Handlanger der Landesverbandes“ würden die Vereine degradiert, sagte eine Kleingärtnerin im Interview mit dem WESER-KURIER im Frühjahr 2018.

Konkret störte sich ein Gros der Parzellenbesitzer an drei Punkten: einem Verbot von Trampolinen und anderen Großspielgeräten, der Auflage, seinen Schrebergarten selbst zu bewirtschaften sowie an der Vorgabe, auf mindestens einem Drittel der Fläche Obst und Gemüse anzubauen. Darin sahen sie Belastungen für ältere Kleingärtner, junge Familien und Berufstätige: Wer wenig Zeit oder nicht die Kraft hat, einen Kleingarten zu bewirtschaften oder sich um Obst- und Gemüsebeete zu kümmern, hätte dann gegen die neue Gartenordnung verstoßen.

Trampoline erlaubt

Das sogenannte Trampolinverbot ist mit der neuen Fassung vom Tisch, sagt Bode. Zudem ist unter den Regeln zum Lärmschutz klar verzeichnet, dass Geräusche von spielenden Kindern nicht als Lärm zu werten sind. Bei den anderen Punkten habe man Formulierungen überarbeitet und gelockert. Zwar schreibe das Bundeskleingartengesetz vor, dass mindestens ein Drittel eines Kleingartens aus Anbauflächen für Obst und Gemüse bestehen müsse.

Allerdings seien neben Grabeland auch Obstbäume oder Büsche einzurechnen, sagt Bode. Dass Kleingärtner ihre Parzellen selber bewirtschaften sollen, schließt aus seiner Sicht Hilfe bei den Gartenarbeiten nicht aus. Es gehe vielmehr darum, dass die Parzellenbesitzer Präsenz zeigten. Wer sich also eine Hilfskraft für die Gartenarbeit holt und vor Ort ist, muss sich keine Sorgen machen.

Die Mitglieder seien beim ersten Entwurf nicht mitgenommen worden, blickt Bode zurück. Das bestätigt auch Rolf Heide, Leiter der Interessengemeinschaft Oslebshausen/Gröpelingen, zu der mehrere Kleingartenvereine im Bremer Westen gehören. Der Vorschlag im vergangenen Jahr sei im Kreise von Fachberatern erstellt worden, viele Passagen waren demnach „unglücklich formuliert“. Das sei beim zweiten Entwurf anders gelaufen, alle interessierten Vereine hatten die Möglichkeit, die neue Gartenordnung mitzugestalten. „Das war der richtige Weg“, sagt Heide.