Der Kauf von neuen Wohnungen soll in Bremen künftig unabhängig vom Standort gefördert werden. (Roland Scheitz)

Wer in Bremen ein Haus zur Eigennutzung kauft, kann seit zwei Jahren einen Zuschuss der Kommune bekommen. Dieses Angebot wurde bisher allerdings kaum in Anspruch genommen, weshalb der Senat nun eine Neuregelung anstrebt. 15 000 Euro lagen bisher für jeden bereit, der in weniger begehrten Ortsteilen wie Lüssum, Kattenturm, Ohlenhof oder Tenever baut. Dieser Anreiz sollte Familien mit mittleren Einkommen dazu bewegen, dorthin zu ziehen und so zur sozialen Durchmischung des Gebietes beizutragen. Gut vier Millionen Euro hatte der Senat für diesen Zweck bereitgestellt. Mit diesem Betrag hätten 266 Familien gefördert werden können, ganze 17 machten davon tatsächlich Gebrauch.

Aus diesem Flop zieht die rot-grün-rote Koalition nun Konsequenzen. Zukünftig soll die Förderung für die Gesamtstadt gelten. Das Ziel der sozialen Durchmischung hofft man, über die Deckelung des Kaufpreises bei 360 000 Euro indirekt zu erreichen, denn angesichts der Grundstückspreise sind Riensberg oder St. Magnus für einen solchen Betrag wohl eher nicht drin. Neu ist zudem, dass auch der Kauf von Bestandsbauten mit dem 15 000-Euro-Zuschuss subventioniert werden kann. Bei solchen Objekten soll die Wertgrenze bei 260 000 Euro liegen. Als Zielgruppe des Programms gelten jene Teile der Mittelschicht, die sich etwas oberhalb der Einkommensgrenze des sozialen Wohnungsbaus befinden. Solche Familien, die häufig nach Niedersachsen abwandern, will man in Bremen halten. Die 15 000 Euro können die Nebenkosten beim Immobilienerwerb wie Notariat und Grunderwerbssteuer abdecken.