Bremen ist das einzige Bundesland, in dem das Ausstreuen von Totenasche erlaubt ist. (Jaspersen/dpa)

Bremen geht bei der Bestattung nach wie vor einen Sonderweg: Es ist das einzige Bundesland, in dem die Asche Verstorbener auf privatem oder öffentlichem Grund verstreut werden darf. Zum 1. Januar 2015 wurde das Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen entsprechend geändert – vier Jahre später ist es nun noch einmal überarbeitet worden. Bei den Anträgen für diese neue Bestattungsform war es immer wieder zu Problemen gekommen.

Wer seine Totenasche etwa unter dem Lieblingsbaum im eigenen Garten oder an einer anderen Stelle verstreuen lassen möchte, musste bislang nicht nur diesen Ort schriftlich verfügen – sondern auch eine Person mit der sogenannten Totenfürsorge für die Beisetzung beauftragen und diese ebenfalls schriftlich benennen. „Dies ist nun nicht mehr zwingend notwendig“, sagt der Sprecher der Umweltbehörde, Jens Tittmann.

Mehr zum Thema Bremens neues Krematorium ist in Betrieb Hinterbliebene können bei der Verbrennung zusehen Für 4,3 Millionen Euro hat der Umweltbetrieb Bremen ein neues Krematorium in Huckelriede gebaut. ... mehr »

„Seit dem 24. Mai 2019 wird den nächsten Angehörigen die Totenfürsorge für das Ausbringen der Asche übertragen, sofern keine andere Person benannt wird.“ Ausstreuungswunsch und Ort müssen nach wie vor zu Lebzeiten in einer Bestattungsverfügung genannt werden. Tittmann: „Und zwar explizit in schriftlicher Form.“

Die Nachbesserung hatten die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen Ende vergangenen Jahres mit einem Dringlichkeitsantrag auf den Weg gebracht. Vor allem die Benennung des Totenfürsorge-Beauftragten hatte für Verwirrung gesorgt. So hätten es einige Menschen zu Lebzeiten versäumt, eine solche Person für die Beisetzung der Totenasche zu beauftragen.

Eine weitere Schwierigkeit

Sie seien offenbar davon ausgegangen, dass diese Aufgabe automatisch den Angehörigen zufalle. Anträge, in denen diese Benennung fehlte, mussten vom Umweltbetrieb abgelehnt werden. Die Asche der Verstorbenen musste in diesen Fällen entweder auf dem Friedhof oder auf See bestattet werden. Eine weitere Schwierigkeit aus Sicht der Fraktionen: Es komme auch vor, dass die Person, die für das Verstreuen verantwortlich sein soll, vor dem Antragsteller stirbt, schrieben die Autoren des Dringlichkeitsantrags.

Aus dieser Gemengelage, die für Angehörige zu einer zusätzlichen emotionalen Belastung führe, sei eine Nachbesserung des Gesetzes erforderlich. Die Bürgerschaft hatte den Dringlichkeitsantrag im Dezember in erster Lesung beschlossen und schließlich zur Beratung an die zuständige Umweltdeputation verwiesen.

Mehr zum Thema Informationen für Bremen und Niedersachsen Was tun im Trauerfall? Wenn Menschen sterben, ist für Angehörige einiges zu tun. Da Bestattungen Ländersache sind, gibt es ... mehr »

Wie aus den Sitzungsunterlagen der Deputation vom März dieses Jahres hervorgeht, sind seit 2016 bis Dezember 2018 insgesamt 88 Anträge beim Umweltbetrieb Bremen auf Ausbringen von Totenasche gestellt worden. In zwölf Fällen wurde keine Genehmigung erteilt. „Bei drei Anträgen fehlte die vorgeschriebene Benennung einer Person zur Totenfürsorge“, so Behördensprecher Tittmann.

„Bei der Mehrheit der Ablehnungen gab es ganz unterschiedliche Gründe, weshalb die Genehmigungen schließlich nicht erteilt werden konnten.“ So waren etwa handschriftlich verfasste Angaben wie die Unterschrift in der Verfügung unleserlich oder statt einer „wirksamen Bestattungsverfügung“ lag lediglich eine generelle Vollmacht vor. In einem anderen Fall war der Ort, an dem die Totenasche ausgebracht werden sollte, zwar konkret angegeben und auch alle anderen Angaben waren korrekt. „Allerdings lag dieser Ort auf niedersächsischem Gebiet“, so Tittmann.

Zweifel an Bedarf der Gesetzesänderung

Kritik an der Gesetzesänderung äußerten bereits im Vorfeld die Bremische Evangelische Kirche sowie die Katholische Kirche. Konkret stoßen sich die Kirchen daran, dass es mit der Neufassung nun nicht mehr zwingend notwendig ist, eine Person mit der Totenfürsorge für diese Beisetzungsform zu beauftragen. „Aus seelsorgerischen Gründen halten wir es für geboten, dass die Person, der das Ausbringen der Asche übertragen werden soll, ausdrücklich vorher befragt wird, ob sie dazu bereit ist“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben der Kirchen.

Und weiter: „Schließlich haben wir große Zweifel daran, ob es überhaupt ein praktisches Bedürfnis für eine Gesetzesänderung gibt.“ Lediglich drei Anträge seien wegen des Fehlens einer fürsorgeberechtigten Person nicht genehmigt worden. „Es erscheint unverhältnismäßig, aufgrund von Einzelfällen eine Gesetzesänderung vorzunehmen.“

Mehr zum Thema Bestattungsvorsorge Der Tod will geplant sein Beim Thema Tod fürchten viele Menschen die rechtzeitige Vorsorge. Dabei gibt es viel zu bedenken, ... mehr »

Mit der Gesetzesänderung ist nicht nur die zwingende Benennung einer Person zur Totenfürsorge weggefallen. Zuständig für Beratung und Genehmigung der Anträge zum Ausbringen von Totenasche ist nun nicht mehr der Umweltbetrieb Bremen, sondern die Umweltbehörde. „Wir sind gerade dabei, ein entsprechendes Informationsangebot zum Ausbringen von Totenasche auf unseren Internetseiten aufzubauen“, kündigt Behördensprecher Tittmann an.

Auf der Internetseite des Umweltbetriebs Bremen, der bislang zuständig war, sind als Kontaktdaten für die Beratung die E-Mail-Adresse office(at)umwelt.bremen.de sowie die Telefonnummern 04 21/361 24 07 und 04 21/ 36 10 angegeben.