Bis zum 10. März ist das Stück, in dem es die Suche nach dem perfekten Mitbewohner geht, in der Überseestadt zu sehen. Das Leben in einer Wohngemeinschaft wird als ein artistisches Spektakel dargestellt. Mit Partnerakrobatik, mit Jonglage, am Russischen Barren und am Vertikalseil zeigen die Künstler ihre Körperbeherrschung.

Zu ihnen gehört auch Thibault Theyssens. Der Belgier vollführt artistische Tricks mit seinem Cyr-Rad. Die gebürtige Ukrainerin Vita Radionova hat mit ihrer Kontorsions-Nummer sogar schon Heidi Klum im Jahr 2015 bei der TV-Show „America's Got Talent“ sprachlos gemacht. Ebenfalls um das Appartement bewerben sich Philippe Trépanier und Tamara Bousquet (Bild), die für die Lacher im Programm zuständig sind.