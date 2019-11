Während das Parlamentsgebäude modernisiert wird, dient der Festsaal im Rathaus als Unterschlupf für die Bremische Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

In dieser Woche kommt die Bremische Bürgerschaft zu ihren Plenarsitzungen für die Stadt und das Land Bremen zusammen. Um 14 Uhr finden sich am Dienstag die 69 Abgeordneten der Stadt Bremen im Rathaus, dem vorübergehenden Zuhause des Parlaments, ein. Auf der vorläufigen Tagesordnung steht eine Diskussion über einen Antrag der CDU-Fraktion. Er fordert vom Senat, bis Ende dieses Jahres einen Entwurf für das Gewerbeentwicklungsprogramm 2030 vor­zulegen.

Ebenso soll ein Vorhaben der rot-grün-roten Regierung diskutiert werden. Diese will die Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit sicherstellen und insbesondere jene Angebote stärken, die für junge Leute aus dem eigenen Stadtteil gedacht sind, aber auch Kinder und Jugendliche aus der gesamten Stadt anziehen. Dazu könnte ein Budget für stadtteilübergreifende Projekte geschaffen werden. Zudem soll am Dienstag über neue Wege zur Unterbringung von Obdachlosen („Housing-First-Konzept“) über den Ankauf von Belegrechten für Wohnungen gesprochen werden. Auch dies ist ein Vorhaben der Ko­alition.

Gesundheit Nord auf der Tagesordnung

Am Mittwoch, wenn die 15 Bremerhavener Politiker hinzukommen und es um die Belange auf Landesebene geht, beginnt die Sitzung um elf Uhr mit einer Aktuellen Stunde. Die Themen deuten an, dass es hoch her gehen könnte: Das Finanzloch bei der Gesundheit Nord (Geno), die Übergriffe auf Immobilienbüros und die Grundrente sollen debattiert werden. Die Aussprache über die Gesundheit Nord haben die Christdemokraten initiiert. Sie fordern einen „Neustart“ für die Landeskrankenhausplanung und kommunale Kliniken.

Die Debatte über die extremistischen Angriffe hat die FDP-Fraktion beantragt, sie findet: „Die Gefährdung von Leib und Leben durch das Anzünden von Gebäuden und Fahrzeugen darf nicht ohne politische Antwort bleiben. Dem Linksextremismus muss entschlossen entgegengetreten werden.“ Die SPD möchte über die auf Bundesebene auf den Weg gebrachte Grundrente diskutieren, die „ein wichtiger Schritt gegen Altersarmut in Bremen“ sei.

Am Mittwochnachmittag soll ein Antrag der CDU-Fraktion zum Bremer Stahlwerk debattiert werden, der den Senat auffordert, Maßnahmen zur Rettung der Arbeitsplätze zu ergreifen. Ebenso von der CDU eingebracht wurde ein Antrag zur Unterstützung von Landwirten bei der Umsetzung der Düngeverordnung. Auch soll am Mittwoch über die Offshore-Windindustrie gesprochen werden. Am Donnerstag beginnt die Sitzung der Parlamentarier um zehn Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Anträge zum rechtsextremistischen Anschlag in Halle, zur Stärkung der Extremismusprävention und zum türkischen Einmarsch in Nordsyrien.