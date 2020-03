Im provisorischen Plenarsaal im Rathaus würden die Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft zu eng beieiander sitzen. Um die Infektionsgefahr für die Abgeordneten zu minimieren, findet die Sitzungswoche in der Halle 7 auf der Bürgerweide statt. (Sina Schuldt)

In dieser Woche kommt die Bremische Bürgerschaft wieder zu ihren Plenarsitzungen für die Stadt und das Land Bremen zusammen. Dabei hat die Coronakrise auch die Politik erreicht, weswegen einiges anders ablaufen wird.

Wann geht es los?

Die Sitzungen beginnen am Mittwoch, 25. März, und am Donnerstag, 26. März, jeweils um 10 Uhr.

Wo wird getagt?

Die Abgeordneten kommen normalerweise im Rathaus, dem vorübergehenden Zuhause des Parlaments, zu ihren Plenarsitzungen zusammen. Allerdings könnte man dort den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes nicht nachkommen, wie Dorothee Krumpipe mitteilt. Im Rathaus wäre unter anderem nicht genügend Platz für eine aufgelockerte Bestuhlung gewesen, um so die Infektionsgefahr für die Abgeordneten zu minimieren. Im Rathaus ist sehr wenig Platz vorhanden, daher sitzen die Abgeordneten normalerweise eng beieinander.

Daher wurde die Sitzung erstmals in die Halle 7 verlegt. Dort ist geplant, die Tische im Abstand von zwei Metern aufzustellen. Darüber hinaus wurden die Tagesordnung, Redezeiten sowie die Mittagspause verkürzt. Zudem wird die Fragestunde schriftlich beantwortet.

Es könnte sein, dass nicht alle Abgeordneten teilnehmen. Die Fraktionen haben sich für diesen Fall auf das Pairing-Verfahren verständigt. Das bedeutet, dass entsprechend der Mandats-Proportionen abgestimmt wird. „Wenn also aus dem Regierungslager zum Beispiel sieben Personen fehlen sollten, würden sich aus den Oppositionfraktionen - CDU und FDP - entsprechend viele Personen enthalten“, erklärt Krumpipe.

Plenarsitzung im Livestream

Normalerweise können auch interessierte Bremerinnen und Bremer an den Sitzungen teilnehmen. Regelmäßig kommen auch Gruppen wie Schulklassen. Wegen der Corona-Epidemie werden vorerst keine Gäste mehr zugelassen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

Daher wird diese Sitzungswoche erstmals live an dieser Stelle übertragen. Ab Mittwoch finden Sie hier einen entsprechenden Livestream.

Welche Themen werden behandelt?

Die Krise durch Covid-19 wird das bestimmende Thema. Am Mittwoch startet der Landtag mit einer Regierungserklärung zu diesem Thema, danach folgt eine Debatte zum Umgang mit den Folgen des Coronavirus. Sie wird mit Gebärden-Dolmetschern auch im Livestream übersetzt. „Das machen wir zum allerersten Mal und erst mal nur für diese Debatte, weil Corona ein zentrales Thema für alle ist“, sagt Dorothee Krumpipe, Sprecherin der Bürgerschaft. Abgestimmt werden soll auch über einen Dringlichkeitsantrag der FDP, in dem die Fraktion fordert, kleinere und mittlere Unternehmen dadurch zu entlasten, dass sie Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr bereits vorab überweisen müssen. Am Mittwochnachmittag geht es unter anderem um Möglichkeiten, Unternehmern den Umgang mit der neuen Bonpflicht zu erleichtern und darum, Krebs als Berufskrankheit bei Feuerwehrleuten anzuerkennen.

Am Donnerstag sind Aktuelle Stunden zur Flüchtlingspolitik und zur Geschlechtergerechtigkeit bei der Entlohnung von Arbeitnehmern geplant. Vormittags will die Bürgerschaft auch den Nachfolger des Landesbehindertenbeauftragten Joachim Steinbrück wählen. Steinbrück verabschiedet sich am 30. April in den Ruhestand. In der Stadtbürgerschaft am Donnerstagnachmittag beschäftigen sich die Abgeordneten unter anderem mit der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, der Schaffung von zusätzlichen Fahrradparkplätzen im Rahmen des Konzepts der verkehrsfreien Innenstadt bis zum Jahr 2030 und der Hundesteuer.

Weitere Besonderheiten

Die Corona-Debatte wird mit Gebärden-Dolmetschern in Bild-in-Bild übersetzt. „Das machen wir zum allerersten Mal und erstmal nur für diese Debatte, weil Corona ein zentrales Thema für alle ist“, so Krumpipe.