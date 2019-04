Die neue Vorsitzende Wiebke Winter.

Bremerhaven. Seit dem Wochenende hat die Junge Union Bremen eine Chefin. Am Sonnabend wählten die Delegierten Wiebke Winter in Bremerhaven zur neuen Landesvorsitzenden. Ihr Vorgänger Philipp van Gels stellte sich zwar zur Wiederwahl auf, musste sich aber mit 16 zu 25 Stimmen für Winter geschlagen geben. „Das gehört dazu“, sagt der 22-Jährige. Er sei mit dem Ergebnis nicht unzufrieden: „Das war keine schlimme Niederlage.“ Seine Konkurrentin habe sich sehr kurzfristig für den Posten ins Spiel gebracht. „Es gibt nun aber kein böses Blut zwischen uns.“

Philipp van Gels steht vor seinem ersten juristischen Staatsexamen. Das war für Winter, die gerade in den Rechtswissenschaften promoviert, auch der Grund, selbst amtieren zu wollen. Für das Staatsexamen sei die ganze Kraft und Zeit nötig. In einer Zeit, in der die CDU die Chance habe, den Bürgermeister zu stellen, brauche es aber gerade eine starke Junge Union. Weil es mit van Gels Uneinigkeit in diesem Punkt gab, entschieden die Stimmen der 41 Delegierten. „Ich denke, das ist die beste Lösung für den Verband. Die Delegierten konnten selbst abstimmen, welchen Fahrplan sie verfolgen möchten“, sagt Winter, die erst vor zwei Wochen überlegte, anzutreten. „Mir ist ganz besonders wichtig“, betont die 23-Jährige, „dass wir wieder inhaltlicher Motor der CDU werden.“ Zentrale Themen sind für die Doktorandin einerseits die Generationengerechtigkeit – gerade bei der Rente – sowie Bildungspolitik. 2012 trat sie mit 16 Jahren in die JU ein, um für den Erhalt der Gymnasien einzutreten.

Die nächsten Monate stehen jedoch vor allem im Zeichen der Bürgerschafts- und Beirätewahl in Bremen am 26. Mai. „Allererstes Ziel ist, dass wir uns schnell in den Wahlkampf begeben“, macht Winter deutlich. Vor allem gelte es, die jungen Kandidaten der JU, wie auch Philipp van Gels, zu unterstützen. Nun gehe es bald mit „Vollgas auf die Straße“, um Wähler zu motivieren. Für Wiebke Winter spielt es eine Rolle, als junge Frau aufzusteigen. Derzeit ist sie Vorsitzende des „Arbeitskreises Frau“ der JU auf Bundesebene. Unter dem Hashtag #MehrMädels setzt dieser sich für Frauen in der JU und dort in Führung ein. „Da gibt es noch Luft nach oben – auch in der Jungen Union.“

Winter schreibt derzeit ihre Doktorarbeit über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Im Anschluss an die Promotion möchte sie das zweite Staatsexamen ablegen. Ob es danach in der Politik weitergeht? Winter will das nicht ausschließen, aber auch nicht planen. Im Alter von 13 Jahren sei der Berufswunsch klar gewesen: Bundeskanzlerin. Das habe sich etwas relativiert, man könne sich anders in die Gesellschaft einbringen. Allerdings, sagt Winter: „Wenig macht mir so viel Spaß wie die Politik.“

Die JU stimmte über den Vorsitz an ihrem „Brementag“ ab und bekam dabei auch Besuch von Tilman Kuban. Seit März ist der Niedersachse Bundesvorsitzender der Jungen Union nach fünf Jahren Vorsitz auf Landesebene. „Wir haben Herrn Kuban sehr unterstützt“, sagt Winter. Außerdem schauten der Europaabgeordnete David McAllister und der CDU-Fraktionsvorsitzende der Bremischen Bürgerschaft Thomas Röwekamp in Bremerhaven vorbei.

Als Winters Stellvertreter im Vorstand sind Lukas Dietzel, Marcel Zander und Alexander Heinrich gewählt worden. Theresa Gröninger ist künftig Beisitzerin und gehört zugleich dem Deutschlandrat der JU an. Philipp van Gels war zwei Jahre Landesvorsitzender der JU. Größere Aufmerksamkeit gab es für die vor etwas mehr als einem Jahr: Die JU Bremen lehnte damals offen eine neue Große Koalition in Berlin ab. In die Hauptstadt geht es für Wiebke Winter als frisch gewählte Vorsitzende nun direkt am Dienstag zu einer Veranstaltung der Jugendorganisation der CDU.