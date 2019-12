Ein Blick ins Innere des künftigen Straßenbahntyps (Frank Thomas Koch)

Die erste der 77 neuen Straßenbahnen, die Bremen bei Siemens als Ersatz für die aktuelle Fahrzeuggeneration bestellt hat, wird voraussichtlich im Januar zu Testfahrten im Stadtgebiet starten. Das war am Freitag von der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) auf Anfrage zu erfahren. Die neuen Bahnen vom Typ Avenio werden im Wiener Siemens-Werk gefertigt, und eigentlich hatte man bei der BSAG gehofft, dass noch in diesem Jahr erste Erprobungsfahrten im Bremer Straßenbahnnetz stattfinden könnten. Ein Expertenteam der BSAG, das die Herstellung in Wien begleitet, sieht gegenwärtig jedoch noch Mängel am ersten Fahrzeug, das zur Auslieferung bestimmt ist. „Einige dieser Mängel sind so gravierend, dass wir die Bahn so nicht abnehmen können“, erläuterte BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer. Man gehe allerdings davon aus, dass die Schwachstellen in den nächsten Wochen beseitigt werden können, so dass das erste Avenio-Gespann für Bremen im Januar auf Tieflader gepackt und nach Norddeutschland in Marsch gesetzt werden kann. Dann soll es mit den Testfahrten losgehen.

Die insgesamt 77 bestellten Bahnen sollen nach und nach in den kommenden zweieinhalb Jahren ausgeliefert werden. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 210 Millionen Euro, hinzu kommen gut 50 Millionen Euro für die Umrüstung der technischen Infrastruktur bei der BSAG. Die vorhandenen Altfahrzeuge des Typs GT8N werden nicht verkauft, sondern verschrottet.