Die Spitz-Ahorne an der Franz-Schütte-Allee gehören zu den Baumarten, die mit dem Klimawandel weniger gut zurechtkommen. (Frank Thomas Koch)

Exakt 72.732 Bäume säumen die Straßen der Stadt, rund 220.000 wachsen nach Schätzungen des Umweltbetriebs (UBB) in den Parks und Grünanlagen. Die meisten Bremerinnen und Bremer nehmen sie wahrscheinlich einfach als gegeben hin, freuen sich vielleicht im Frühling über die ersten Blattspitzen, im Sommer über ihren Schatten oder ärgern sich, wenn das Herbstlaub Gehwege rutschig werden lässt.

Die Straßenbäume erfüllen aber auch wichtige klimatische Funktionen, entsprechend spielen sie eine große Rolle in Bremens Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Zu den darin aufgeführten Punkten gehört auch das Handlungskonzept Stadtbäume, das seit März 2020 unter der Federführung von Iris Bryson erarbeitet wurde, Referentin für Grünordnung im Umweltressort. Ein Überblick.

Inhalt und Ziel des Konzepts: Ähnlich wie ein Stadt- oder Verkehrsentwicklungsplan ist das Handlungskonzept Stadtbäume eine übergeordnete, langfristige Strategie, die in Teilen noch ausgearbeitet und fortgeschrieben wird. Das Grundgerüst umfasst unter den vier Schwerpunktthemen Baumschutz, Neupflanzungen, Klimaanpassung und strukturelle Verbesserungen insgesamt 30 thematische Aspekte. Vereinfacht gesagt ist das Konzept dazu da, alles, was mit Stadtbäumen zu tun hat, also aktuelle wie zukünftige Aufgaben, inhaltlich zu bündeln und den Rahmen für ihre Bearbeitung zu setzen. „Die Felder sind natürlich nicht alle erst im März entstanden“, sagt Iris Bryson, „einige setzen wir bereits um, andere werden zurzeit bearbeitet und wieder andere sind noch Zukunftsmusik. Mit dem Handlungskonzept bringen wir sie alle unter einen Hut und können sie strategisch bearbeiten.“

Aspekt Baumschutz:Dabei geht es nicht nur darum, besonders alte Bäume wie die Baum-Hasel in den Wallanlagen oder wertvolle Gewächse vor der Abholzung oder Schädlingen zu bewahren. Bryson, Diplomingenieurin für Landespflege und ausgebildete Gärtnerin, beschreibt dieses Handlungsfeld so: „Was können wir alles tun, damit unsere Bäume nicht weiter geschädigt werden?“ Zu den Maßnahmen könnte zum Beispiel in Zukunft eine Bewässerungsstrategie gehören, bei der die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden. Ebenfalls dem Baumschutz dient die Mitte 2019 im Bundesland für alle Vorhaben nach der Landesbauordnung verpflichtend eingeführte Bescheinigung über den Baumbestand auf dem Grundstück und in einem Fünf-Meter-Radius drumherum.

Etwa seit dem Jahr 1802 wächst die Baum-Hasel in den Wallanlagen. Seit einigen Jahren macht ihr ein Pilz zu schaffen. (Frank Thomas Koch)

Geht es nach dem Willen der Baumexperten des UBB, soll der Baumschutz künftig in Form eines Wurzelprotokolls auch bei Bauarbeiten an Straßen und der Verlegung von Leitungen oder Kabeln stärker berücksichtigt werden. Darin soll schon bei der Ausschreibung dokumentiert werden, wo die Wurzeln von im Baufeld wachsenden Bäumen verlaufen und wie verfahren wird, wenn sie durch die Arbeiten beschädigt werden. Nach Brysons Erfahrungen kann es bis zu fünf Jahre dauern, bis sich Folgen von beschädigten Wurzeln zeigen. „Bislang sind kleinere Baumaßnahmen nicht meldepflichtig, entsprechend haben wir keine Zahlen“, sagt die Referentin.

Aspekt Neupflanzungen: Zu diesem Handlungsfeld gehören Maßnahmen, mit denen die Vorgaben der fachlichen Richtlinien aus dem Garten- und Landschaftsbau umgesetzt werden wie die Größe der Pflanzlöcher. Bryson: „In Bremen gilt im Moment ein Mindestvolumen von zwölf Kubikmetern.“ Grundsätzlich gilt ihr zufolge: Je größer die Baumgrube ist, desto weniger Schäden entstehen durch zum Licht und zur Luft strebende Wurzeln an Straßen oder Bürgersteigen. Geprüft werden könnte in Zukunft neben neuen Belüftungs- und Bewässerungs-Strategien vor allen in überflutungsgefährdeten Gebieten auch die Technik, Pflanzgruben mit speziellen Wasserspeichern auszurüsten.

Geht man davon aus, dass das Klima in den kommenden Jahren extremer werden wird, hat das auch Auswirkungen auf die Bäume. Bei Neupflanzungen verwendet der UBB bereits klimaresistentere Arten wie die südosteuropäische Silberlinde, die sowohl extreme Hitze als auch strengen Frost besser bewältigt als zum Beispiel einige Ahorn-Arten. „Es geht aber nicht darum, die heimischen Bäume zu verdrängen“, sagt Bryson, „wir wollen weiterhin ein möglichst breites Artenspektrum haben.“

Aspekt Klimaanpassung: Bislang gibt es laut Bryson noch kein flächendeckendes Konzept dazu, wie groß eigentlich das Potenzial für Bremen ist, was zusätzliche Straßenbäume angeht. „Unser Ziel ist es, den Anteil der Stadtbäume zu erhöhen“, sagt sie. „Es gilt herauszuarbeiten und zu dokumentieren, wie der Bestand und die Verteilung in den Stadtteilen ist. Da sind wir aber noch ganz am Anfang.“

Zur Sache

Bremens Bäume

Für die Straßenbäume führt der Umweltbetrieb Bremen (UBB) ein Kataster, in dem jeder Baum mit Angaben zu seiner Geschichte und seinem Zustand verzeichnet ist. Aufgenommen in diese Listen werden nach und nach auch die Bäume in den Parks und Grünanlagen, für deren Pflege UBB verantwortlich ist. Zu den Bäumen, die am häufigsten entlang der Bremer Straßen zu finden sind, gehören laut UBB Eichen, Linden und Ahorn. Zusammen mit Vogelbeer-Bäumen und Buchen machen sie rund 75 Prozent des Bestands aus. Der Anteil von nichtheimischen Arten liegt im Moment bei etwa elf Prozent, insgesamt wachsen in Bremen 58 verschiedene Gattungen und 280 Arten.