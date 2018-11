Neue Wohnungslosenunterkunft

Neue Unterkunft für Wohnungslose

Lisa-Maria Röhling

In Bremen soll ein Wohnungsangebot für Obdachlose entstehen, die an psychischen Erkrankungen leiden und deshalb in vielen Notunterkünften Hausverbot haben. Es ist das erste Angebot dieser Art in der Stadt.