Die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Bremen wollen erneut streiken. (Archivbild) (Frank Thomas Koch)

In der Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beim Bund und in den Kommunen erhöht die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber. In der kommenden Woche wird in verschiedenen Städten die Arbeit niedergelegt. Ein Schwerpunkt ist am Donnerstag, 12. April, ein ganztägiger Warnstreik in Bremen und Hannover.

In Bremen wollen zahlreiche Beschäftigte auf der Straße demonstrieren. Um 12 Uhr findet zudem eine Kundgebung auf dem Marktplatz statt, unter anderem wird Verdi-Bundesvorstandsmitglied Wolfgang Pieper das Wort erheben. Schon am 10. April stehen im Gebiet des Verdi-Bezirks Weser-Ems Warnstreiks an, ein Schwerpunkt wird Emden sein. In Hannover werden am 12. April keine Busse und Bahnen fahren, auch Müllabfuhr, Stadtreinigung und Kitas werden bestreikt. Um 11.30 Uhr findet in der niedersächsischen Hauptstadt eine Kundgebung auf dem Opernplatz statt, unter anderem mit dem Verdi-Vorsitzenden Frank Bsirske. Die Organisatoren rechnen mit etwa 8000 Teilnehmern.

Verdi-Landesbezirksleiter Detlef Ahting erklärt, warum die Beschäftigen erneut die Arbeit niederlegen. „Sie sind schlicht sauer: Für sie ist trotz guter Einnahmen bei der Tarifrunde nichts über“, meint Ahting. Kurz vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen wolle Verdi mit den Beschäftigten noch einmal Druck ausüben, „damit endlich ein handfestes, konkretes und gutes Angebot vorliegt“, so Ahting. (som)