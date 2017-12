Bremen. 77 neue Komfort-Parkplätze stehen seit Freitag im Brepark-Parkhaus am Brill zur Verfügung. „Besonders bei Autofahrern, die sonst nicht so oft in die Stadt fahren, sind die breiteren Parkplätze sehr beliebt“, sagt Brepark-Geschäftsführerin Erika Becker. Daher sei es umso erfreulicher, dass die XXL-Parkplätze noch rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit fertig geworden sind.

„Komfortable Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag zur Erschließung der Innenstadt“, sagt Brepark-Aufsichtsratvorsitzender und Staatsrat Jens Deutschendorf. Für mehr Komfort müssen Kunden auch mehr bezahlen: 30 Cent Aufpreis kostet der breitere Parkplatz im Vergleich zu einer regulären Stellfläche. Statt 0,80 Euro pro angefangener halber Stunde also 1,10 Euro. Die Nachfrage nach komfortableren Parkmöglichkeiten sei dennoch hoch: „Die hohe Auslastung der bereits vorhandenen XXL-Parkdecks hat uns gezeigt, dass wir weitere XXL-Parkplätze für unsere Kunden benötigen“, sagt Erika Becker.

Seit 2009 stehen im Parkhaus am Brill breitere Parkplätze zur Verfügung – mittlerweile gibt es insgesamt 220 in der Bremer Innenstadt. Dafür werden in der Regel drei reguläre Stellflächen zu zwei breiten Parkplätzen zusammengefasst – für die 77 neuen Komfort-Parkplätze mussten 120 reguläre Stellflächen weichen. „Die komfortablen Parkplätze tragen zu einem guten Erlebnis bei“, sagt Deutschendorf. „Dennoch muss man auch das Gesamtvolumen an Parkplätzen im Auge behalten.“