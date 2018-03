Im Dezember 2016 lebten bundesweit 1,994 Millionen Kinder und Jugendliche in Familien, die zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf Hartz IV angewiesen waren. (dpa)

Statistiken, selbst offizielle, haben so ihre Tücken. Das zeigt eine Berechnung des Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) für den Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Ende 2016 Hartz IV bezogen haben. Laut Agentur für Arbeit lebten damals in Bremen 30,5 Prozent der unter 18-Jährigen in Haushalten, die Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) bezogen haben. Tatsächlich war die Quote aber mit 29,6 Prozent etwas niedriger, sagt Paul M. Schröder vom BIAJ.

Der Grund: Das Statistische Bundesamt habe erst Anfang 2018 die aktuellen Bevölkerungszahlen für Ende 2016 nachliefern können. Aus diesem Material gehe hervor, dass die reale Einwohnerzahl deutlich höher lag als in den Unterlagen ausgewiesen. Hintergrund sei der starke Zuzug von Flüchtlingen. Um die Quote der Hartz IV-Bezieher zu ermitteln, sei die absolute Bevölkerungszahl aber eine wesentliche Bezugsgröße.

Je niedriger die Einwohnerzahl, desto höher falle die Quote aus. Daher habe er sich die alte Statistik für Ende 2016 vorgenommen und auf der Grundlage der aktualisierten Bevölkerungszahl neu durchgerechnet, sagt Schröder. Das Ergebnis: Im Dezember 2016 lebten bundesweit 1,994 Millionen Kinder und Jugendliche in Familien, die zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf Hartz IV angewiesen waren.

Das waren im Bundesdurchschnitt 14,8 Prozent der unter 18-Jährigen. In der Stadt Bremen betrug diese Quote 29,6 Prozent – bei den unter 15-Jährigen sogar 31 Prozent (Zahl aus der Statistik der Arbeitsagentur: 32,2 Prozent). Die niedrigste Quote aller Bundesländer weist mit 7,1 Prozent (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) Bayern aus; mit 31 Prozent war das Land Bremen Spitzenreiter.