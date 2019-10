An der Hafenrandstraße im Bremer Westen wird gearbeitet. Das führt zu Sperrungen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Die Verkehrssituation in der Bremer Überseestadt und im Industriehafen bleibt angespannt. Denn die Arbeiten an der sogenannten Hafenrandstraße (eine zusammenfassende Bezeichnung für mehrere Straßen) dauern weiter an. Wie die Verkehrsmanagementzentrale im Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mitteilt, muss an an zwei Wochenenden die Fahrbahn Beim Industriehafen zwischen Oslebshauser Landstraße und Togostraße gesperrt werden. Der Grund dafür: Die Straße braucht eine neue Asphaltschicht.

Dazu wird die Strecke von Freitag, 4. Oktober, 18 Uhr, bis Montag, 7. Oktober, voraussichtlich 4 Uhr, ab der Togostraße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung gesperrt. In die Togostraße kann laut ASV noch abgebogen werden. Eine Umleitung sei ausgewiesen. Weiter geht es dann von Freitag, 11. Oktober, 18 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 4 Uhr. Dann wird die Straße Beim Industriehafen ab Oslebshauser Landstraße in stadteinwärtiger Richtung gesperrt. In die Oslebshauser Landstraße kann noch abgebogen werden. Eine Umleitung soll auch dort ausgeschildert sein. Das ASV bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. Witterungsbedingt könne sich zudem der Zeitraum verschieben oder die Bauzeit verlängern. Informationen gibt es auf der Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale Bremen: www.vmz.bremen.de.

Der Begriff Hafenrandstraße ist eine zusammenfassende Bezeichnung für den Straßenzug Hans-Böckler-Straße, Nordstraße, Bremerhavener Straße, Werftstraße, Stapelfeldtstraße und Beim Industriehafen, der nun weiter saniert werden soll. Zudem beraten Politik und Verkehrsbehörde Möglichkeiten, wie die Verkehrsschlagader im Bremer Westen entlastet werden kann.