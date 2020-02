Er betrieb bislang die Anbiethalle in der Überseestadt: Hans-Jürgen Schreiber. (Frank Thomas Koch)

Das Restaurant Anbiethalle in der Überseestadt hat einen neuen Betreiber. Laut der Wirtschaftsförderung Bremen führt ab dem 10. Februar Andreas Lampe das Geschäft. Er betreibt seit rund sechs Jahren gemeinsam mit Ulrike Lübke einen Foodtruck, unter anderem auf Wochenmärkten in Bremen und Bremerhaven. Lübke wird auch in der Anbiethalle auf Hausmannskost und nordische Spezialitäten setzen. Die verwendeten Produkte sollen nach Möglichkeit direkt aus der Region kommen.

Zuvor hatte Hans-Jürgen Schreiber die Anbiethalle betrieben, dies aber aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Laut Wirtschaftsförderung sollen der Charakter und der Hafenbezug der Gastronomie erhalten bleiben. Die Anbiethalle startet wieder ab Montag, 10. Februar. Geöffnet ist sie von montags bis freitags, jeweils von 6 bis 14 Uhr. Informationen und die aktuellen Speisekarten gibt es unter der Adresse www.anbiethalle.de im Internet.