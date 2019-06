Nachfolger für Jan-Peter Halves gesucht: Die Stellenausschreibung noch vor einer Kündigung löste jedoch Verwunderung aus. (Kuhaupt)

Die City-Initiative Bremen bekommt eine neue Spitze. Der Vorstand der Interessengemeinschaft der Geschäftsleute in der Innenstadt sucht derzeit einen Geschäftsführer und damit einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Jan-Peter Halves. Allerdings sorgt die Stellenausschreibung in der Stadt für Verwunderung. Schließlich ist der Posten noch nicht vakant und Halves für seine Arbeit bei den Akteuren im Bereich Einzelhandel anerkannt.

Der Vorstand der City-Initiative, der Vorsitzende Jens Ristedt und seinen beiden Stellvertreter Stefan Storch und Stefan Brockmann, will mit der Neubesetzung eine klare Perspektive schaffen. Denn Halves habe den Wunsch, sich „neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen“, erklärt Ristedt, der wie seine Kollegen Einzelhändler in der City ist. Das habe den Vorstand dazu bewogen, die Stelle vorausschauend neu auszuschreiben – selbst wenn es keine Kündigung gegeben hat.

Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund des elementaren Umbruchs in der Innenstadt zu sehen. Die Projekte der Unternehmer Kurt Zech (City-Galerie), Christian Jacobs (Balge-Quartier) oder der Brüder Pinchas und Samuel Schapira (Umbau der Sparkasse am Brill) werden die Einkaufsmeilen und das Zentrum Bremens wesentlich verändern. Zudem geht es um den Wegfall von Parkplätzen mit dem von Zech geplanten Abriss des Parkhauses Mitte. Die Kaufmannschaft treibt um, dass es zu wenig Ersatz in Innenstadtnähe dafür geben könnte. Die Geschäftsführung der Interessenvertretung, betont Jens Ristedt, müsse reibungslos laufen und geordnet übergeben werden – gerade in diesen Zeiten. Die Leistung Jan-Peter Halves‘ lobt der Vorstandsvorsitzende und Inhaber des Modehauses Ristedt: Als Geschäftsführer habe er sich viele Verdienste erworben: „Wir haben viele Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet.“ Doch man müsse auch den Wunsch respektieren, dass jemand eine neue Aufgabe suche.

Jan-Peter Halves möchte sich selbst nicht zur Ausschreibung äußern. Vorstand Ristedt zufolge gab es Einvernehmen über das Vorgehen. Halves ist seit 2006 Geschäftsführer der City-Initiative. Für 180 Bremer Geschäftsleute setzt er sich in dieser Position ein. Zuvor war der gebürtige Bremer sechs Jahre Chef der Lüneburg Marketing GmbH.

Die Suche seines Vorstands scheint zusammenzuhängen mit dem, was in der Stadt zu vernehmen ist. Halves soll sich demnach um eine Stelle im Wirtschaftsressort bemühen. Nur aufgrund von Unstimmigkeiten im Haus soll es mit einem Wechsel vor geraumer Zeit nicht geklappt haben. Jetzt tut sich erneut eine Option auf. Die City-Initiative ist nämlich derzeit nicht allein mit der Suche nach einem Experten für die Innenstadt. Das Wirtschaftsressort sucht im Moment einen Leiter für eine neue Stabsstelle – für die Innenstadtentwicklung. Fast zeitgleich müssen die beiden Stellenanzeigen erschienen sein.

Dirk Kühling, der im Ressort die dafür verantwortliche Abteilung Wirtschaft leitet, will sich zur Ausschreibung und zur Personalie Halves nicht äußern mit Verweis auf das laufende Verfahren. Die neue Stabsstelle hat nach Kühlings Angaben mit den zahlreichen Projekten in der Bremer Innenstadt zu tun. Es brauche jemanden, der diese aus städtischer Sicht koordiniere. Derzeit fehlten dazu die nötigen Kapazitäten. „Wenn in der Stadt Projekte im Volumen von einer Milliarde Euro entwickelt werden, geht das nicht ohne eine gute Begleitung. Wir wollen uns hier besser aufstellen“, sagt Kühling. Wirtschaft und Bau sind gemeinsam für die Innenstadt zuständig. Im Ressort der Kollegen gebe es ebenfalls Überlegungen, mehr Mitarbeiter in diesem Bereich einzusetzen.

Die Stabsstelle soll eine kleine Einheit sein. In der Ausschreibung ist von voraussichtlich drei Mitarbeitern die Rede. Dirk Kühling sagt, er hoffe auf eine frühestmögliche Besetzung der Leitung. Die Projekte für die Innenstadt liefen schließlich schon. Bis Anfang Juli können sich Interessenten für die Stelle im Wirtschaftsressort bewerben. Halves ist mit seiner Arbeit als langjähriger Geschäftsführer der City-Initiative ein Kenner der Innenstadt und der Projekte. Führungserfahrung bringt er aus seiner aktuellen Position ebenfalls mit. Als Stabsleiter wäre sein Team etwas kleiner.

Am 7. Juli läuft auch die Bewerbungsfrist für den Job von Jan-Peter Halves aus. Gesucht wird jemand zum vierten Quartal. „Im Auftrag der Bremer Kaufmann­schaft koordi­nieren Sie wichtige Schnitt­stellen und haben ein Gespür für kreatives Stadt­marketing“, heißt es zur Aufgabe in der Ausschreibung. Den Auftrag für die Suche hat das Unternehmen Cima aus Hannover, Experte für die Personalsuche im Bereich Wirtschaftsförderung, Tourismus und eben auch Stadtmarketing.

Für die Interessengemeinschaft sei es wichtig, dass die Geschäftsführung immer besetzt sei, betont der Vorstandsvorsitzende Jens Ristedt. Die Suche nach einem neuen Mann oder einer neuen Frau zu diesem Zeitpunkt sei darum im Sinne des Vereins und der Mitglieder, denn sie sei intensiv. „Das braucht Zeit“, sagt der Modehausbesitzer. Deshalb habe man sie in professionelle Hände übergeben. Christiane Weiß, die bei der City-Initiative sonst als Halves’ Stellvertreterin galt, ist Anfang des Jahres zur Handelskammer Bremen gewechselt.