Gedenken an Flugzeugabsturz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neuer Gedenkstein nennt Namen aller Opfer

Detlev Scheil

In Bremen-Grolland ist am Sonnabend eine weitere Gedenkstele eingeweiht worden, die an die Opfer eines Flugzeugabsturzes im Januar 1966 erinnert. 46 Menschen kamen dabei ums Leben.