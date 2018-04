Das Bremer Carree in der Innenstadt. (Christina Kuhaupt)

Das Bremer Carree, ein Büro- und Geschäftskomplex in bester Innenstadtlage, hat einen neuen Großmieter. Wie der WESER-KURIER vorab erfuhr, zieht im Frühjahr kommenden Jahres der Modekonzern AppelrathCüpper mit einer Filiale in das Haus. Das Unternehmen hat sich auf Damenmode spezialisiert und wird im Carree eine Fläche von rund 2400 Quadratmetern belegen, die sich über drei Geschosse erstrecken.

AppelrathCüpper ist 1882 in Aachen gegründet worden. Das Geschäft in Bremen wird nach Angaben des Unternehmens die 16. Filiale sein. Niederlassungen gibt es unter anderem in Frankfurt, in Berlin, Münster oder Hamburg. "Bremen ist die zehntgrößte Stadt in Deutschland und wächst laut Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2030 um weitere drei Prozent", erklärt Frank Rheinboldt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Konzerns. "Verschiedene Immobilienprojekte werden die Attraktivität der Stadt erhöhen, und wir sind überzeugt, dass wir mit unserem neuen Geschäft einen Teil dazu beitragen und das Modeangebot der Hansestadt erfolgreich ergänzen", so Rheinboldt weiter.

Das Bremer Carree gehörte lange Zeit dem Versicherungskonzern Allianz. Im Sommer vergangenen Jahres ist es an den Hamburger Projektentwickler Quest Investment und einen neu aufgelegten Geschäftshaus-Fonds von Warburg-HIH Invest verkauft worden. Der Fonds besitzt 6700 Quadratmeter, die nahezu voll belegt sind, zu den Mietern gehören die Drogeriekette Rossmann und das Modeunternehmen H&M. Quest hat die restlichen 5300 Quadratmeter übernommen, die am Angarikirchhof liegen. Dieser Teil wird nach Darstellung des Investors künftig nicht mehr Bremer Carree heißen, sondern Ansgari-Haus. Mehr als die Hälfte der Fläche steht leer und wird künftig unter anderem von AppelrathCüpper besetzt. Der Rest ist für Gastronomie und Büros vorgesehen.

Mehr Prominenz und Stärke

"Unser Ziel war es, der Bremer Innenstadt mit einem neuen Konzept positive Impulse zu geben", sagt Jan Rouven Künzel, geschäftsführender Gesellschafter von Quest Investment. AppelrathCüpper verhelfe der Lage und dem Gebäude zu mehr Prominenz und Stärke. Mit der Namensänderung des Gebäudeteils trage sein Unternehmen der historischen Lage am Ansgarikirchhof Rechnung.

Das Unternehmen Quest gibt es erst seit zwei Jahren. Künzel war vorher bei Art-Invest beschäftigt und hatte zuletzt den Alten Wall in Hamburg zu einem Einkaufs- und Bürokomplex entwickelt. Das Geld für solche Investitionen, in diesem Fall waren es 250 Millionen Euro, bekommt Art-Invest nach eigenen Angaben von seinen Gesellschaftern, insbesondere von der Deutschen Immobilien Holding, die zur Unternehmensgruppe des Bremer Kaufmanns Kurt Zech gehört.

Das Bremer Carree, mit seiner dunklen Stahlglasfassade nicht unbedingt ein Schmuckstück in der Innenstadt, gibt es seit 30 Jahren. Zwei Drittel der Nutzfläche von 12 000 Quadratmetern entfallen auf den Einzelhandel, ein Drittel auf Büros. Probleme mit der Immobilie gab es vor sechs Jahren, als das Bremer Modehaus H.W. Meyer, das 3500 Quadratmeter angemietet hatte, sein Geschäft aufgab. Es dauerte mehr als drei Jahre, bis mit Rossmann ein Nachmieter gefunden wurde.