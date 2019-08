Kinder spielen auf einer der Rutschen in Leo's Abenteuerpark. (Leo's Abenteuerpark)

In der Bremer Überseestadt wird im Oktober der größte Indoorspielplatz der Stadt eröffnet: Leo's Abenteuerpark umfasst nach Angaben des Unternehmens etwa 8000 Quadratmeter Fläche und ist damit mehr als doppelt so groß, wie die bisherigen Indoorspielplätze in Bremen und umzu. In diesem Artikel erfahren Sie Wissenswertes rund um die Eröffnung, Eintrittspreise und das Angebot des Abenteuerspielplatzes.

Was ist Leo's Abenteuerpark?

Leo's Abenteuerpark ist ein schwedisches Unternehmen, das 2006 gegründet wurde. Mit mehr als 45 Parks in Skandinavien, ist es die größte Play-Center-Kette Nordeuropas. Mit dem Bremer Standort expandiert das Unternehmen nach Deutschland. Es ist das erste von zehn geplanten Centern im Land. Fünf Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Spielplatz. Zudem schafft es 30 Arbeitsplätze.

Die Gründer Joakim Gunler und Jonas Rönnquist wollen Kinder dazu motivieren, sich wieder mehr zu bewegen - insbesondere auch in Zeiten von Sozialen Medien. Denn nach Berichten der Weltgesundheitsorganisation kommt Spiel und Bewegung bei vielen Kleinen zu kurz.

Was bietet der neue Indoorspielplatz?

Mit 28 verschiedenen Attraktionen soll der Bewegungsdrang von Kindern bis zu zwölf Jahren gefördert werden. Dazu zählen verschiedene Rutschen, ein Bällebad und Trampoline. Für Kinder von null bis drei gibt es Leo's Mini World, in der Bewegungsfähigkeiten geschult werden können. Außerdem gibt es sieben unterschiedliche Themenräume für Kindergeburtstagsfeiern. Ein Bistro für rund 300 Gäste sorgt für das leibliche Wohl.

Öffnungszeiten

Am 3. Oktober eröffnet der Abenteurspielplatz um 10 Uhr in Bremen und bietet bis zum 6. Oktober zahlreiche Sonderaktionen. Kinder können an 365 Tagen im Jahr von 10 bis 20 Uhr toben.

Eintrittspreise

Erwachsene haben in Begleitung von Kindern stets freien Eintritt. Die Preise für Kinder variieren, je nach Wochentag, zwischen 9,90 Euro und 19 Euro. Am günstigsten ist der Eintritt dienstags - an Leo's Sports Day. Am meisten zahlen Besucher am Wochenende und an Feiertagen.

Wo wird der Park eröffnet?

Der Park ist zentrumsnah gelegen: Er liegt auf dem Gelände des Kaffee-Quartiers in der Überseestadt. Die genaue Adresse lautet Löwenhof 4, Am Kaffeequartier, 28217 Bremen.

Das Unternehmen kündigt an, genügend kostenlose Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und einem kurzen Fußweg ist der Indoorspielplatz gut zu erreichen. Mit den Linien 2, 3 und 25 kann man beispielsweise bis zur Lloydstraße, zur Eduard-Schopf-Allee oder bis zum Doventor fahren.