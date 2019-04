Mike Vogel hat hinterm Herd nun das Sagen. (Peters)

Der Bremer Ratskeller hat einen neuen Küchenchef. Mike Vogel zeichnet nun verantwortlich für alles, was in den Pfannen und Töpfen sowie auf den Tellern des traditionsreichen Restaurants landet. Er folgt auf Haiko Klanowski.

Der 1970 in Vegesacker geborene Vogel absolvierte eine Ausbildung zum Fleischer und anschließend zum Koch im Hotel Strandlust. Nach dem Zivildienst in der Großküche der Arbeiterwohlfahrt (Awo) schloss er eine kaufmännische Ausbildung ab. Nach diesem Ausflug in andere Tätigkeitsfelder ist er allerdings seinem Lieblingsberuf Koch an unterschiedlichen Stationen und mit verschiedenen Aufgabenbereichen treu geblieben.

Nach Stationen unter anderen im Restaurant Jürgenshof und dem Unternehmen Madaus Gourmet Catering führte er seine eigene Firma namens Vogel Catering Service. Zu seinen Kunden zählten die Bremer Senatskanzlei, das Bremer World Trade Center und die Deutsche Telekom. Der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder, die beide ebenfalls in der Gastronomie tätig sind, sorgte auch für Lukullisches beim Treffen der Ministerpräsidenten und der 100-Jahr-Feier der BLG mit 8000 Gästen. Zuletzt betrieb Mike Vogel 15 Jahre lang das Restaurant-Café Zur Gläsernen Werft in Vegesack, bevor ihn Ratskeller-Geschäftsführer Arnd Feye als Küchenchef in das Weltkulturerbe holte.