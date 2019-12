Dem verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber zu Ehren hat die Wilhelm-Kaisen-Hilfe einen Preis ausgelobt, der bürgerliches Engagement auszeichnen soll. (Kuhaupt)

Jugendliche lagen dem im Februar gestorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber immer besonders am Herzen, davon zeugen Programme wie „Jugend im Parlament“ oder „Jugend debattiert“. Ebenso stark engagierte sich der Sozialdemokrat in der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe (WKB). „Bremen und ‚seine‘ Hansestadt lagen ihm besonders am Herzen. Die Leitbilder seines Engagements waren Humanität, Freiheit und Demokratie“, heißt es in einer Würdigung.

Nun kommt alles zusammen: Die WKB lobt den Christian-Weber-Jugendpreis aus, der erstmals am 1. Juli 2020 – dem Geburtstag von Weber – verliehen werden soll. Man will Projekte auszeichnen, in denen sich junge Bremer für ältere Bürger einsetzen: „Jung hilft alt“ heißt das Motto. Bewerben kann man sich mit analogen wie digitalen Formaten. Das können Fotodokumentationen aus der Sozialarbeit sein, aber auch künstlerische Projekte oder Beiträge in sozialen Netzwerken, die für mehr bürgerschaftliches Engagement werben.

Eine Besonderheit der Premiere ist die Beschränkung auf den Beiratsbezirk Hemelingen mit den Quartieren Sebaldsbrück, Ha­stedt, Arbergen, Mahndorf, Hemelingen: Die Bewerber können zwar auch überall anders in Bremen wohnen, aber ihre Aktivitäten müssen hier stattfinden. Arnold Knigge vom Vorstand der WKB begründet dies mit der Biografie Webers: „Er war als Hastedter einst elf Jahre lang Beiratssprecher in Hemelingen, seine politische Karriere begann hier.“ Auch dies wolle man jetzt würdigen, bei späteren Preisverleihungen aber auch Projekte in ganz Bremen berücksichtigen.

Der Wettbewerb soll zunächst alle zwei Jahre stattfinden. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren, ausdrücklich auch Gruppen oder Schulklassen. Einsendeschluss ist der 31. März 2020. Die Beiträge werden in drei Stufen mit 2000, 1000 und 500 Euro prämiert. Weitere Informationen gibt es unter www.bremer-helfen-bremen.de oder telefonisch bei der WKB unter 04 21 / 14 62 94 55. Über die Preisträger entscheidet eine siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz von Frank Imhoff, Webers Nachfolger als Präsident der Bürgerschaft und zugleich Vorstandsvorsitzender der WKB. Weitere Mitglieder sind Monika Mehrtens, Silke Hellwig, Sabine Hoffmeyer und Professor Fritz Haase vom Kuratorium der WKB sowie die stellvertretenden Vorstandsmitglieder Arnold Knigge und Thomas Rohwer-Kahlmann.