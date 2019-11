Nach Angaben der Hochschule seien besonders die sogenannten MINT-Fächer bei den Studierenden beliebt. (Christian Kosak)

Die Jacobs University in Bremen-Nord verzeichnet zum aktuellen Semesterbeginn so viele neue Studierende wie noch nie. Das geht aus einer Mitteilung der Hochschule hervor. Demnach haben sich 610 neue Studierende für das Wintersemester 2019/2020 an der Jacobs University angemeldet. Unter ihnen sind 407 Bachelor-Studierende, 84 Master-Studierende und 65 Teilnehmer des sogenannten Foundation Year, einem Vorbereitungsprogramm der Hochschule. Außerdem gibt es 43 neue Doktoranden und 14 Austausch-Studierende.

Die Jacobs University verzeichnet nach eigener Darstellung ein Wachstum von 30 Prozent im Bereich der Bachelor-Studiengänge. Besonders beliebt seien die sogenannten MINT-Fächer, also die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die meist belegten Bachelor-Studiengänge an der Jacobs University sind laut Hochschule Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Biochemie und Zellbiologie. Für Dekan und Chemieprofessor Werner Nau ist das nicht überraschend. Die Jacobs University unterstütze bereits seit Jahren die Förderung von Talenten und sei in diversen Schulnetzwerken aktiv, um Jugendlichen früh Einblicke in den Arbeitsalltag eines Wissenschaftlers zu ermöglichen. „Die Beliebtheit gerade der naturwissenschaftlichen- und technischen Fächer bestätigt unseren Kurs“, sagt Nau.

Im „Times Higher Education Ranking“, einem kürzlich publizierten weltweiten Ranking der Hochschulen, landete die Jacobs University unter den besten 25 Prozent von fast 1400 gelisteten Universitäten. An der englischsprachigen Privat-Hochschule studieren laut eigenen Angaben mehr als 1570 Menschen aus 120 unterschiedlichen Ländern. Demnach kommen 18 Prozent der Studierenden aus Deutschland, fast neun Prozent aus Indien und 6,6 Prozent aus Nepal. Weitere häufig vertretene Länder sind zudem Pakistan, China, USA, Albanien, Äthiopien, Südkorea und Marokko.