Die "Seute Deern" wird mithilfe zahlreicher Pumpen über Wasser gehalten. (Str/dpa)

Die Bremer Linken-Fraktion hat sich dem Vorstoß des Bremerhavener Oberbürgermeisters Melf Grantz (SPD) angeschlossen, die schwer beschädigte „Seute Deern“ aufzugeben und abzuwracken. „Man muss diesen Tatsachen ins Auge sehen und eine bittere Entscheidung treffen“, sagte die wissenschaftspolitische Sprecherin der Linken, Miriam Strunge. „Abwracken ist die einzige sinnvolle Option in dieser Situation.“ Die CDU in Bremerhaven will dagegen an den Sanierungsplänen festhalten.

Laut Strunge ist inzwischen nicht mehr abzuschätzen, wie teuer eine fachgerechte Bergung des Schiffes sowie eine Komplettsanierung werden würden. „Die 'Seute Deern' würde bei einer Sanierung zum finanziellen Fass ohne Boden“, so Strunge. Das Schiff ist Teil des Museumshafens des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Eigentlich sollte sie aufwändig saniert werden, knapp 30 Millionen Euro waren dafür veranschlagt. Neben dem Museum sind die Stadt Bremerhaven, das Land Bremen und der Bund als Geldgeber einer möglichen Sanierung beteiligt.

Das Schiff, das im Februar gebrannt hatte, war Anfang September im Hafenbecken in Bremerhaven gesunken. Für die Bergung waren 1,1 Millionen Euro von der Politik freigegeben worden, 90 Prozent zahlt das Land Bremen, zehn Prozent die Stadt Bremerhaven. Nach einer kostenintensiven Bergung dringen weiterhin große Mengen Wasser in das Schiff ein, die mit Spezialpumpen abgeleitet werden müssen. Deswegen ist es laut Strunge wichtig, die Ursachen für den Verfall der „Seute Deern“ zu klären. Sie erwarte von Museum und Senat, ein Konzept vorzulegen, mit dem die Instandhaltung der anderen Museumsschiffe im Hafen gewährleistet werden könne.

Die Bremerhavener CDU will das Schiff hingegen retten. Der Fraktionsvorsitzende Thorsten Raschen forderte, alle Gutachten über den Zustand des Schiffes sowie über das Unglück umgehend dem Magistrat vorzulegen. „Wir als CDU fragen uns, mit welchen Erkenntnissen der Oberbürgermeister das Abwracken des Schiffes fordert“, so Raschen. Die Verantwortung für die „Seute Deern“ liege beim Schifffahrtsmuseum, weshalb Bremerhaven nun prüfen müsse, welche Kontrollen es vor dem Wassereinbruch im September und dem darauffolgenden Pumpenausfall gegeben habe. Dann könne entschieden werden, ob Bremerhaven die für die Bergung bereitgestellten 100 000 Euro zurückfordern müsse.

Ein neues Schiff zu bauen, wie es Grantz vorgeschlagen hatte, hält die CDU-Fraktion für falsch: Laut Raschen will die Fraktion an dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Mai 2019 festhalten, mit dem das Projekt Port Center zusammen mit der Sanierung der „Seute Deern“ beschlossen worden war. Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) und Staatsrat Tim Cordßen, die sich vergangene Woche mit Grantz getroffen haben sollen, machte Raschen schwere Vorwürfe: „Frau Schilling sollte ihren Staatsrat umgehend im Umgang mit Bremerhaven zurückpfeifen.“