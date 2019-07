Nach mehr als 30 Jahren ist für das Bettenhaus Uwe Heintzen im Herbst nun endgültig Schluss am Wall. (Roland Scheitz)

Nach mehr als 30 Jahren ist für das Bettenhaus Uwe Heintzen im Herbst nun endgültig Schluss am Wall. Der Ausverkauf läuft auf Hochtouren. „Wir wollen mit leichtem Gepäck an unseren neuen Standort an der Schwachauser Heerstraße ziehen“, so Geschäftsführer Tim Heintzen. Voraussichtlich im Oktober wird er sein Bettenhaus am neuen Standort eröffnen. „Es ist immer ein Mosaik an Dingen, die letztendlich zu einer Entscheidung führen“, betont er.

Und an seinem Standort am Wall sei eben so einiges zusammengekommen. „Unser Mietvertrag lief aus. Außerdem erstreckt sich unser Bettenhaus über sechs, zudem noch verwinkelte und damit unübersichtliche halbe Etagen. Erschwerend für unsere ältere Kundschaft kommt hinzu, dass es in dem gebäude keinen Fahrstuhl gibt“. Das sei an der Schwachhauser Heerstraße/Ecke Bürgermeister-Spitta-Allee nun anders.

„Zwar haben wir einen Tick weniger Fläche, dafür ist sie durchgehend ebenerdig. Und Parkplätze gibt es direkt vor dem Haus. Außerdem hält die Straßenbahnlinie 4 direkt vor dem Haus. Zudem sind wir ein Stück weiter an unsere Kunden in Schwachhausen, Borgfeld und Oberneuland hrangerückt. Unsere Stammkunden haben uns bereits signalisiert, dass sie uns die Treue halten wollen“, erläutert Heintzen.

Umbaumaßnahmen in der Stadt

„Ich wünsche es dem Wall von Herzen, dass er sich wieder regeneriert und der Standort die Normalität zurückgewinnt“, betont der Geschäftsmann, der lange Jahre mit Stefan Storch die Wall-Werbegemeinschaft leitete. Aber es sei ganz sicher so, dass sich die Laufwege der Kunden einschleifen würden. Die müssten sich erstmal wieder daran gewöhnen, wenn in cira zwei Jahren das neue Geschäftshaus auf der jetzt noch brachliegenden Fläche stünde, wo einst Harms am Wall stand.

Aus kaufmännischer Sicht habe es für ihn keinen Sinn mehr gemacht, am Wall zu bleiben. Dazu kämen ja noch andere Herausforderungen, die an der Kundschaft nicht spurlos vorbeigingen wie die autofreie Innenstadt und die groß angelegten Umbau-Maßnahmen in der Innenstadt, die noch anstünden.

Heintzen gibt Stefan Storch recht, dass besonders am Wall die vergangenen Jahre viel zu lang Stillstand geherrscht habe. Diese Stagnation habe zur Frustration der Kunden geführt, die die gewohnte Aufenthaltsqualität vermisst hätten. Da habe es sich schon bemerkbar gemacht, dass die Querung zur Sögestraße und die Harms-Passage gefehlt hätte.