Die Sprecherin des Bildungsressorts, Annette Kemp, äußerte: "Noten sind aus unserer Sicht informationsarm und lediglich scheinbar objektiv."

Die Forderung der Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen, Zensuren auch in der Grundschule zu vergeben, stößt bei Vertretern von FDP und CDU auf offene Ohren. „Das verständlichste Vergleichsinstrument für die realistische Selbsteinschätzung ist bislang die Note mit ihrer klaren Signalwirkung“, sagt Birgit Bergmann, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bürgerschaftsfraktion.

Die Liberalen und auch die CDU hatten bereits in ihren Programmen zur Bürgerschaftswahl im vergangenen Jahr gefordert, Schülerinnen und Schüler ab Klasse drei zu benoten. Die Regierungsparteien weisen den Vorstoß hingegen zurück. Derzeit werden Kinder in Bremer Grundschulen mit sogenannten Lernentwicklungsberichten bewertet, die aus einem Kompetenzraster und einem ausformulierten Erläuterungstext bestehen.

Die Handelskammer-Präses hatte im Interview mit dem WESER-KURIER gesagt, dass es in Bremen wieder eine Benotung der Leistungen von Kinder in den unteren Klassen geben müsse: „Mit Zensuren wüssten die Kinder doch besser, wo sie lerntechnisch stehen. Kinder wollen sich vergleichen und müssen auch lernen, Niederlagen einzustecken.“ Die Diskussion ist nicht neu: Im Januar 2018 hatte die CDU als stärkste Oppositionspartei eine Anfrage an den Senat gestellt, laut der die Bremer Notenpraxis nach dem schlechten Ergebnis des IQB-Bildungsvergleiches 2017 überdacht werden müsse.

Auch der damalige bildungspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Matthias Güldner, hatte kritisiert, dass weder Eltern noch Schüler die Lernentwicklungsberichte verstünden. Das Bildungsressort von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) aber lehnte die Rückkehr zu klassischen Schulnoten im Primarbereich entschieden ab. Auch jetzt bleiben die Positionen von Opposition und Bildungsressort unverändert. „Wir haben uns bereits im Wahlprogramm für eine leistungsorientierte Bildung und eine individuelle Förderung ausgesprochen“, sagt die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Yvonne Averwerser. Deshalb solle die bisherige Leistungsbewertung durch Ziffernnoten ab Jahrgangsstufe drei ergänzt werden.

FDP-Sprecherin Bergmann erklärt, dass die Bildungspolitik unabhängig von einer Diskussion über Notengebung „zu gesunder Leistungsfreude und sportlichem Durchhaltevermögen motivieren“ müsse. Im Grunde gehe es um regelmäßiges und transparentes Feedback, das Kind und Eltern den Lernbedarf erläutere. Das sei mit den Kompetenzbögen, die zwar differenziert, aber ebenso unverständlich seien, äußerst schwierig.

Annette Kemp, Sprecherin des Bildungsressorts, weist die Forderung zurück: „Wir halten an der kompetenzorientierten Leistungsrückmeldung im Primarbereich fest.“ Demnach ist sich die Behörde mit Akteuren in den Grundschulen und mit Wissenschaftlern einig, dass eine Ziffernbenotung die Leistungen von Schülerinnen und Schülern nicht differenziert widerspiegele. Das sei allerdings besonders mit Blick auf die Inklusion wichtig. „Noten sind aus unserer Sicht informationsarm, lediglich scheinbar objektiv und im Hinblick auf leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler wenig motivierend“, so Kemp.

Dieser Einschätzung schließen sich die Grünen an: Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer erklärt, der tatsächliche Einfluss von Schulnoten auf die Leistungen sei „ein großes Ratespiel“, die Wirkung auf leistungsschwache Kinder schätzt er als negativ ein. Ob Zensuren mit Blick auf das schlechte Abschneiden Bremens in verschiedenen Vergleichsstudien einen Nutzen haben, sei fraglich: „Notenvergabe in der Grundschule führt nicht dazu, dass Kinder besser lesen, schreiben und rechnen lernen.“

Entwicklungsberichte anstatt Noten

Auch der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Mustafa Güngör, bewertet Lernentwicklungsberichte als lernförderlicher als Noten. Diese könnten zwar optimiert werden, eine Rückkehr zur Notenvergabe sei aber nicht denkbar. „An der leistungsorientierten Leistungsrückmeldung gibt es nichts zu rütteln“, sagt Güngör. Sofia Leonidakis, Fraktionsvorsitzende der Linken, positioniert sich nicht nur gegen eine Notenvergabe in der Primarstufe.

„Wir würden den Verzicht auch gerne in den weiterführenden Schulen flächendeckend einführen“, sagt sie. Schulnoten gäben den Lernstand nur verkürzt wieder, zudem beförderten sie eine Konkurrenz zwischen Schülerinnen und Schülern. „Es braucht aber ein Schulsystem, in dem statt Leistungsdruck und Ellenbogen das gemeinsame und solidarische Lernen im Vordergrund steht“, so Leonidakis.

Ein stärkerer Anreiz für Kinder, auf bessere Noten hinzuarbeiten, sieht die Fraktionschefin nicht: Der nachhaltige Lernerfolg müsse wichtiger sein als ein Leistungsdruck. In Niedersachsen ist es der Gesamtkonferenz der einzelnen Schulen überlassen, ob in den Klassen drei und vier Zensuren vergeben werden. Zu Beginn der Primarstufe erhalten die Kinder ein Berichtzeugnis, mit dem Lernstände, Fähigkeiten und Interessen beschrieben werden.