Dass sich die Nachbarn des Wohngebietes am Büropark Oberneuland mit Lebensmitteln aushelfen müssen, könnte demnächst der Vergangenheit angehören, falls wie geplant neben der Kleintierklinik ein Supermarkt entsteht. (Detmar Schmoll)

Der nachbarschaftliche Whatsapp-Chat in der Lisa-Keßler-Straße am Büropark ist vor allem am Wochenende hoch frequentiert. „Hast Du mal einen Liter Milch?“ – „Ja, warte, ich schicke ein Kind rum.“ „Könnte jemand drei Kartoffeln spenden?“ – „Klar, hätte sogar vier für dich.“ Zwölf Familien nutzen das Forum regelmäßig. Hinter dem, was mit Smileys und häufig mit lustigen Kommentaren versehen wird, verbirgt sich eine Dauernotlösung, die nunmehr seit acht Jahren Bestand hat.

Die nächsten Supermärkte liegen jeweils rund drei Kilometer entfernt. Für den täglichen Bedarf reichen der kleine Kiosk und der Bäcker in der Stadtländerstraße wenige 100 Meter entfernt bei weitem nicht aus. Dies soll sich nun ändern.

800 Quadratmeter für den neuen Supermarkt

Wie auf der jüngsten Beiratssitzung in Oberneuland erwähnt, wird ein Supermarkt mit Vollsortiment im Büropark installiert. Ortsamtsleiter Matthias Kook bestätigt: Laut Bebauungsplan standen für derartige Pläne im Büropark bislang nur 600 Quadratmeter zur Verfügung, für die sich kein Investor gefunden hatte. Nun ist ein Projekt in Planung, ein vierstöckiges Bürogebäude neben der Kleintierklinik zu errichten, dessen untere Etage 800 Quadratmeter misst und ausreichend Raum für einen Supermarkt bietet. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan werde der Bevölkerung am 5. November auf der nächsten Beiratssitzung vorgestellt, kündigt Kook an. Zuvor gebe es eine Informationsveranstaltung für Anwohner.

Über Details kann der Ortsamtsleiter noch keine Auskünfte geben. Nur so viel: Dort, wo derzeit Brombeerhecken wuchern, am Kreisel, Louis-Leitz-Straße/Ecke Kaspar-Faber-­Straße werden das Gebäude und dazugehörige Parkplätze entstehen. Ein kleines Café an der Ecke ist Teil der Projektplanung. Investor ist die WWB Weser-Wohnbau-Gruppe, die in den vergangenen 50 Jahren über 3000 Wohneinheiten und Gewerbeobjekte errichtet hat. Wie lange es braucht, bis das Vorhaben umgesetzt wird, vermag Kook nicht zu sagen.

Lisa Quappen, Anwohnerin der Lisa-Keßler-Straße, freut sich: „Das macht nicht nur den Alltag leichter. Jetzt kann ich das Auto häufiger stehen lassen und schnell mal rüberradeln, wenn ich etwas brauche.“ Der Weg sei auch für Kinder machbar und ohne große Gefahren zu meistern und die Anbindung perfekt. Viele Bewohner müssten ihre Arbeitsplätze über die Autobahn oder über die Franz-Schütte-Allee Richtung Stadt erreichen. Da läge ein Supermarkt auf dem direkten Weg.