Straßenbahnen wie die Linie 3 fahren nun auch wochentags zu den Zeiten des Sonntagsplans. Zu den Hauptzeiten wird er aufgestockt. (Christina Kuhaupt)

Wer ab diesem Mittwoch mit dem Bus oder mit der Straßenbahn fahren will, muss sich auf geänderte Fahr- und in vielen Fällen auch längere Wartezeiten einstellen. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) lässt ihre Fahrzeuge bis auf Weiteres nach einem erweiterten Sonntagsfahrplan fahren. Zu den Hauptverkehrszeiten, also ab sieben Uhr morgens und bis in den frühen Nachmittag, soll es zusätzliche Fahrten geben. Das heißt: Linien, die laut Plan alle 30 Minuten verkehren, sollen im Viertelstundentakt fahren.

Insgesamt werde das Angebot um rund 25 Prozent eingeschränkt, sagte BSAG-Vorstand Hajo Müller. Das Unternehmen reagiere damit auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Weil Schulen und Kindertagesstätten geschlossen sind, ebenso viele Geschäfte und kulturelle Einrichtungen, sind wesentlich weniger Menschen unterwegs als sonst – was sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr auswirkt. „Wir haben schon in den vergangenen Tagen einen erkennbaren Rückgang bei den Fahrgastzahlen gesehen“, sagte Müller.

Die Straßenbahn 5 und die Busse 52, 82, 91, 92 und 95, die sonntags nicht unterwegs sind, sollen auch jetzt im Depot bleiben. Grundsätzlich will die BSAG sich die Auslastung der Fahrzeuge in den kommenden Tagen genau ansehen. Falls sich herausstelle, dass auf einigen Routen zum Beispiel hoher Bedarf bestehe oder die ausgesetzten Linien gebraucht würden, könne man flexibel reagieren, erklärte Müller. Die neuen Fahrzeiten würden im Moment in die App des Verkehrsverbunds und die elektronischen Anzeigen an den Haltestellen eingespeist. „Das kann in den ersten Tagen alles noch etwas ruckelig sein, sehen Sie uns das nach“, warnte Müller vorsichtshalber schon mal vor. „Grundsätzlich ist es unser oberstes Ziel, die Mobilität der Bremerinnen und Bremer zu sicherzustellen.“

Die BSAG gehört wie auch SWB, Hansewasser und Bremer Stadtreinigung zur sogenannten öffentlichen Daseinsfürsorge. Wie Vizebürgermeisterin Maike Schaefer (Grüne) ankündigte, können ab sofort auch Beschäftigte der Versorgungsunternehmen wie die von Polizei, Feuerwehr und dem Gesundheitswesen eine Notfallbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen, vor allem dann, wenn beide Elternteile in einem der Unternehmen arbeiteten. Strom, Wasser und Müllabfuhr, aber auch der öffentliche Nahverkehr müssen funktionieren, damit das Leben der Menschen nicht vollends aus den Fugen gerät. In allen drei Unternehmen liegen deshalb Notfallpläne für eine Ausnahmesituation wie eine Pandemie in den Schubladen, nun werden sie herausgeholt und umgesetzt.

Ticketkontrollen großzügiger ausgelegt

Für die BSAG bedeutet das, dass zum Beispiel in den Bussen zum Schutz der Fahrer die erste Tür geschlossen bleibt und Fahrgäste keine Tickets mehr bei ihnen kaufen können. Wer keines am Automaten ziehen konnte, soll aber trotzdem mitfahren können: Die BSAG will Ticketkontrollen großzügiger als sonst auslegen. Ob es Rabatte für diejenigen geben wird, die Monats- oder Jahreskarten besitzen, sie nun aber nicht oder nur eingeschränkt nutzen können, müsse auch in Absprache mit dem Verkehrsverbund noch geklärt werden, sagte Müller. Was sich ansonsten ändert: Türen von Bussen und Bahnen sollen sich an jeder Haltestelle nun automatisch öffnen, damit Fahrgäste weniger auf den Knöpfen herumdrücken müssen, außerdem bittet die BSAG auch in den Ticketstellen vorzugsweise um bargeldlose Zahlung.

Bei der SWB tagt nun ebenso wie bei der BSAG und Hansewasser jeden Tag ein Krisenstab. „Wir hatten bislang einen Verdachtsfall, aber der hat sich als negativ herausgestellt“, sagte Vorstand Torsten Köhne. „Bislang haben wir noch den Normalbetrieb.“ Ganz normal läuft der Betrieb freilich nicht: Alle, die hauptsächlich administrative Aufgaben haben, sind angehalten, von zu Hause aus zu arbeiten, die Kundencenter sind geschlossen, alle internen Besprechungen laufen per Telefon oder Video. Die Netzleitcenter, zentrale Elemente für Bremens Stromversorgung, werden so vorbereitet, dass Mitarbeiter mit betriebsnotwendigen Funktionen dort zur Not in Quarantäne untergebracht werden können. Das geschieht auch an den Standorten, an denen Strom erzeugt wird. „Wir haben auch den kontaktlosen Schichtwechsel eingeführt“, sagte Köhne. „Zwischen zwei Schichten werden zum Beispiel die Leitwarten desinfiziert.“

Auch bei Hansewasser stehe im Moment der Schutz der Mitarbeiter an oberster Stelle, vor allem bei denjenigen mit besonders wichtigen Funktionen. „Das sind rund 65 Personen. Wir haben 300 Leute, die im Moment im Homeoffice arbeiten“, sagte Geschäftsführer Ekkehart Siering. „Wir wollen persönliche Kontakte so gut es geht vermeiden.“ Die Kantine sei umgestaltet, Arbeitsplätze wurden von Großraumbüros in kleinere verlegt.

Was die Abholung des Mülls angeht, gibt es laut Senatorin Schaefer derzeit keine Änderungen. Priorität habe, dass der Restmüll wie gehabt entsorgt werden kann und die öffentlichen Plätze gereinigt werden. „Die Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind im Moment in Vorbeitungsmodus“, sagte Schaefer, „damit die Bevölkerung auch im Notfall bekommt, was sie dringend braucht.“