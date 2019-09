Serviert seine Snacks und Kaffeespezialitäten mit kessen Sprüchen oder auch schon mal mit Lebensweisheiten: Ivica Ilievski, Leiter des WK-Cafés WESER-Strand. (Frank Thomas Koch)

Nanu, Dudelsack-Klänge in der Langenstraße? Wie das, mag sich seit Anfang September so mancher Flaneur in der Innenstadt gefragt haben. Des Rätsels Lösung, Ivica Ilievski, Betriebsleiter des neuen WK-Cafés WESER-Strand, greift jeden Tag zu dem schottischen Instrument, um auf diese Weise die Happy Hour einzuläuten. Für exakt 42 Minuten ist dann die Kaffee-Spezialität des Tages zum halben Preis zu haben.

Ivi, wie er von seinen Gästen schon nach drei Wochen genannt wird, liebt es unkompliziert. Der Tausendsassa pflegt gern den persönlichen Schnack mit seiner Kundschaft. Das respektvolle Du, kombiniert mit einem gewinnenden Lächeln ist an der Tagesordnung. Und das kommt bei den Bremerinnen und Bremern durchaus an, denen sonst ja gern eine gewisse hanseatische Zurückhaltung nachgesagt wird. Ilievski ist ein Typ, ein Kerl mit Hipster-Bart und viel Lebenserfahrung. Ilievski hat immer einen kessen Spruch oder eine Lebensweisheit auf den Lippen. Denn schließlich ist er von Haus aus Heilpraktiker für Psychotherapie, hat aber auch schon in anderen Berufsfeldern wie etwa als Industriemeister ge­arbeitet.

Filterkaffee mit 92 Grad

Die Devise des passionierten Harley-Fahrers: „Immer neugierig bleiben aufs Leben“. Einen wie ihn wollte das Atlantic Grand Hotel Bremen, das das neue Café betreibt, als Earl of Coffee haben. Nicht den typischen Barista. Der ist Ilievski natürlich auch. Stolz ist er auf seine Dinzler 92 Grad. Mit 92 Grad heißem Wasser werde mit der Spezialmaschine peu à peu ein Filterkaffee mit vielen Geschmacksnuancen gebrüht, wie Ilievski fachmännisch erläutert. Die Kundschaft kann sich dafür ihre Lieblingskaffeebohnen aussuchen, die von der Bremer Union-Rösterei aus El Salvador, Kenia und Kolumbien importiert und im Café frisch gemahlen werden.

Unterstützt wird der Endvierziger am Tresen der Bar von zwei jungen Kollegen. Dominik Bergmann, Koch im Atlantic Grand Hotel, bereitet leichte, gesunde Speisen wie Salate und die zwei obligatorischen Tagesgerichte frisch zu. Im WK-Café WESER-Strand wird kulinarisch die regionale Karte gespielt. Die Namen der Teespezialitäten des Bremer Großhändlers Trink Meer Tee sprechen für sich: Frischer Friese, Rückenwind und Anker lichten. Und der Wein heißt Am Meer. Beck’s Bier muss natürlich sein, aber mit dem irischen Kilkenny und dem Guinness Extra Stout hat Ilievski auch zwei seiner Lieblingsbiere im Angebot. Und natürlich liegt jeden Tag die aktuelle Ausgabe des WESER-KURIER aus. ­WK-Café WESER-Strand, der Name ist Programm.

Das Ambiente, das Ilievski und seine Crew zu bieten haben, ist edel: Von der schwarz getünchten Decke hängen große Lampen in Glockenform herab. Die Backsteinwände stehen für Industrie-Charme. Grünpflanzen runden das Bild ab. Helles Naturholz dominiert nicht nur das Parkett, sondern auch die hohen Tische, die von Töpfchen mit frischen Kräutern unterteilt werden. Jeder Arbeitsplatz verfügt über Steckdose und kostenlosen WLAN-Anschluss. So lässt sich bei Snacks wie Joghurt mit Chia-Samen, belegten Bagels oder Smoothies entspannt am Laptop arbeiten und virtuell kommunizieren. In der Mitte des ­WK-Café WESER-Strand befinden sich zwei kleine Separees. In kuscheligem Grün gepolsterte, an den Seiten offene „Häuschen“, in die sich die Gäste zu einem intimeren Gespräch zurückziehen können.

Bereich kann für Workshops oder Veranstaltungen gemietet werden

Das Besondere an dem Café: Hier ist viel mehr möglich als ein hipper Lunch oder eine entspannte Kaffeepause. „Unser Ziel ist es, hier Lesungen, Konzerte oder Vorträge zu veranstalten“, erläutert Arzu Kuhlmann, die als Direktionsassistentin des Atlantic Grand Hotel das Projekt maßgeblich betreut hat. Der hintere Bereich des Cafés könne aber auch für Veranstaltungen, Workshops oder Seminare gemietet werden, wie Kuhlmann betont. Das benachbarte Immobilienunternehmen Justus Grosse hat die Café-Idee gemeinsam mit dem Atlantic Grand Hotel und dem WESER-­KURIER entwickelt und auf den Weg gebracht.

„Die ganze Welt ist Bühne“ heißt es bei Shakespeare, das WK-Café WESER-Strand ist es auch. Gut möglich, dass Ivica Ilievski, der privat am Theater am Deich seiner Bühnenleidenschaft frönt, hier bald auch selbst einmal mit einem Solo-Programm auftritt, ob nun mit Dudelsack oder ohne.