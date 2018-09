Zwischenzeitlich sollte auch mal ein Blumenkübel Autofahrer davon abhalten, in die Knochenhauerstraße zu fahren. Nun soll es stattdessen ein versenkbarer Poller sein. (Frank Thomas Koch)

Wirklich geholfen haben weder die Hinweisschilder noch das mittlerweile reichlich abgenutzte Piktogramm: Weiterhin rauschen zahlreiche Autos durch den rund 150 Meter langen Abschnitt der Knochenhauerstraße, der seit Mai 2017 eigentlich eine Fußgängerzone ist. Auf rund 130 Fahrzeuge in neun Stunden kommt das Verkehrsressort. Doch damit wird es bald vorbei sein: Ein versenkbarer Poller im Einmündungsbereich der Carl-Ronning-Straße soll den motorisierten Individualverkehr künftig aus dem Fußgängerbereich heraushalten.

Der Poller gehört zu einem Drei-Punkte-Plan zur Aufwertung der Knochenhauerstraße. Zusätzlich soll der Radweg in die Straßenmitte verlegt werden, um den Fußgängern mehr Raum zum Flanieren vor den Schaufenstern zu geben. Erhoffter Nebeneffekt: weniger Ärger zwischen Radlern und Fußgängern. Dritter Bestandteil des Maßnahmenbündels ist der Abriss der Betonpoller auf beiden Seiten der Fahrbahn außerhalb der Einmündungsbereiche Carl-Ronning-Straße und Kleine Hundestraße. Dadurch sollen sich die Fußgänger freier bewegen können.

Wann genau die Fußgängerzone in der Knochenhauerstraße neu gestaltet wird, steht noch nicht fest. Im Bericht der Verwaltung ist allerdings von einer zeitnahen Umsetzung die Rede. Insgesamt veranschlagt das Verkehrsressort rund 73 000 Euro für das Projekt: Der versenkbare Poller macht mit 60 000 Euro den größten Kostenpunkt aus, 11 000 Euro sind für den Abriss der Betonpoller veranschlagt und 2000 Euro für die Verlegung des Radweges in die Straßenmitte.

Forderung nach mehr Kontrollen

Mit ihrem Vorhaben setzt die Stadt die „insgesamt positiven Ergebnisse“ einer Vorher-Nachher-Untersuchung um. Durch die Einführung der Fußgängerzone habe sich die Situation verbessert. Einziger Wermutstropfen: renitente Autofahrer, die die Fußgängerzone nicht akzeptieren. Ralph Saxe (Grüne) forderte deshalb am Donnerstag in der Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr mehr Kontrollen. Auch der versenkbare Poller ist in seinen Augen wegen allzu großer Störanfälligkeit „nicht die beste Idee“. Als Beispiel nannte er das Gegenstück in der Langenstraße. Nur die beiden versenkbaren Poller im Schnoor funktionierten reibungslos.

Weitergehende Umbaumaßnahmen will die Verwaltung vorerst nicht in Angriff nehmen. Als Grund werden die Überlegungen zur Zukunft des Parkhauses Mitte genannt. Denn dessen mögliche Schließung mitsamt Ausbau von Einkaufsflächen und Flanierzonen tangiere auch die Fußgängerzone in der Knochenhauerstraße. Durch die jetzt ins Auge gefassten Änderungen werde diesen Planungen „nicht vorgegriffen, wohl aber ein zukunftsfähiger Charakter des Straßenraumes bereits vorbereitet“.