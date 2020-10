Für einen kurzen Moment durften sich die Zuschauer der TV-Sendung „buten un binnen“ an diesem sendetechnischen Missgeschick erfreuen.

Claudia Horror Picture Show

Informativ ist die Sendung eigentlich immer, am Mittwochabend war das Regionalmagazin "buten un binnen" auch hochgradig unterhaltsam. In einem Filmbeitrag über die Corona-Beschränkungen auf dem Freimarkt gab es unter anderem eine Schreckfigur aus der Geisterbahn zu sehen. Darunter die Texteinblendung: "Claudia Bernhard, Gesundheitssenatorin." Dieses sogenannte Insert war an der falschen Stelle des Films aufgeploppt, ein technisches Versehen halt, aber eines mit enormer Komik. Die Redaktion bat die Senatorin tags darauf mit bewegten Worten um Verzeihung, aus der Radio-Bremen-Mediathek ist dieses Juwel öffentlich-rechtlichen Fernsehens auch schon entfernt. Senatorin Bernhard nimmt die Sache gelassen, eine reale Verwechselungsgefahr mit der Geisterbahnfigur sieht sie nicht: "Mein Job ist zwar zehrend, aber so zehrend auch wieder nicht."

Fahndung unnötig

Wer in diesen Tagen mit wachem Blick durchs Viertel spaziert, dem begegnet an einigen Stellen ein Plakat, auf dem Beunruhigendes über die Kunsthalle steht. Auf dem offiziös anmutenden Druckwerk rufen „die Kultursenatorin“ und das „Bremer Kriminalamt“ die Bevölkerung auf, an der Aufklärung eines Kunstraubes mitzuwirken. Aus der Kunsthalle sei im September das Werk „I still have my red shoes in Virginia“ des Künstlerkollektivs „Pallasgalaxy“ gestohlen worden. Für sachdienliche Hinweise werden 5000 Euro Belohnung ausgelobt. Bevor sich nun jemand als Privatdetektiv betätigen möchte: Bei der Plakataktion handelt es sich um einen Scherz. In die Kunsthalle ist nicht eingebrochen worden, und es vermisst dort auch niemand das genannte Werk, weil es schlicht nicht existiert. Das versichert die Kultureinrichtung dem WESER-KURIER hoch und heilig.

Gelungene Probe

42 Jahre sind nicht wirklich ein rundes Jubiläum. Das hat die Pressestelle der Bürgerschaft in dieser Woche nicht davon abgehalten, auf den Jahrestag einer bedeutenden Änderung im Parlamentsbetrieb hinzuweisen. Anno 1978 entschied die Bürgerschaft, dass die Abgeordneten vom 1. Oktober an durch Handzeichen abstimmen sollten. In der alten Geschäftsordnung hatte es geheißen: „Abgestimmt wird in der Regel durch Aufstehen und Sitzenbleiben.“ Nachdem die Bürgerschaft Mitte September 1978 die Umstellung beschlossen hatte, ließ Präsident Dieter Klink (SPD) bei einem Votum über eine Petition schon mal nach dem neuen Modus abstimmen. Der FDP-Abgeordnete Walter Ostendorff machte ihn darauf aufmerksam, dass dies ungültig sei, weil doch erst ab Anfang Oktober per Handzeichen abgestimmt werden solle. Darauf Klink: „Ich wollte mal sehen, Herr Abgeordneter Ostendorff, ob das ab dem 1. Oktober auch klappen wird.“ Das Protokoll vermerkt an dieser Stelle „Heiterkeit und Beifall“.