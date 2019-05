Seit 7 Uhr bei der Arbeit: Gärtner haben am Mittwoch 11.000 neue Blumen gepflanzt. (Claas Peters)

Das Beet vor der Mühle am Wall ist wieder vom Umweltbetrieb Bremen in ein Blütenmeer verwandelt worden. Am Mittwoch waren schon um 7 Uhr Gärtner und Bagger im Einsatz, um die neuen Pflanzen in die Erde zu setzen. "Anders als in den vergangenen Jahren werden dieses Mal kleine Pfade in das Beet eingebaut", sagt Ralf Mischke, der die Aktion als Obergärtner des Umweltbetriebs Bremen organisiert hat. Zu groß war der Ärger über Passanten, die im Vorjahr in ihrem Fotowahn die Flora zerstörten, nur um das perfekte Bild zu knipsen. Da es in dieser Saison sowohl Pfade, als auch Sträucher gibt, werden lediglich 11.000 Pflanzen auf der Fläche Platz finden - im Vorjahr waren es rund doppelt so viele. Nach Angaben des Obergärtners Mischke sind alle Pflanzen verwertbar. Aus ihnen kann beispielsweise Konfitüre hergestellt werden. Alte Blumen aus der vorherigen Saison werden an öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise Grundschulen, verschenkt.