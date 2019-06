Nur noch letzte Formalien sind zu erledigen, dann kann das geplante Bordell an der Duckwitzstraße eröffnet werden. In rechtlicher Hinsicht gibt es keine Möglichkeiten, den Betrieb zu verhindern. (Kuhaupt)

Still geworden war es um die Immobilie an der Duckwitzstraße 69, doch nun kommt wieder Bewegung in die Sache: Am Donnerstag haben Mitarbeiter des Gewerbeamts die Villa auf ihre Eignung als Bordell überprüft, das Ergebnis fiel weitgehend zufriedenstellend aus. „Es gibt nur noch in einzelnen Punkten Nachbesserungsbedarf“, sagte Tim Cordßen, Sprecher des Wirtschaftsressorts. Sobald die Vorgaben des Prostituiertenschutzgesetzes erfüllt seien, habe seine Behörde keinen Ermessensspielraum mehr. „Es ist dann davon auszugehen, dass wir die Erlaubnis zum Bordellbetrieb alsbald erteilen werden.“

Eine weitere Voraussetzung für den Bordellbetrieb ist die bauordnungsrechtliche Abnahme des Gebäudes. Doch auch dieser Vorgang gilt als reine Formalie, danach steht der neuen Nutzung aus Behördenperspektive nichts mehr im Wege. „Aus unserer Sicht ist eine Eröffnung im August nicht unrealistisch“, sagte Cordßen. Sobald die behördliche Erlaubnis vorliege, habe es der Betreiber selbst in der Hand, wann das Gewerbe in Gang komme.

Um die Betreiber des Etablissements rankten sich bis zuletzt Gerüchte. Wie jetzt „Buten un Binnen“ berichtete, wird die Firma Joy Company das Bordell unterhalten. Geschäftsführerin der Joy Company ist Martina Pröhl, Ehefrau des früheren Präsidenten der Hells Angels Bremen, Andree Pröhl. Der einschlägig vorbestrafte Rocker hat nach dem Verbot der Hells Angels in Bremen die Leitung des neu gegründeten Hells-Angels-Charters „Key Area“ in Delmenhorst übernommen. Der Anwalt der Joy Company, Jörg Krause, bestreitet allerdings jegliche Beteiligung der Hells Angels.

Wie Ressortsprecher Cordßen betonte, hat seine Behörde „keine Erkenntnisse, die Zweifel erlauben an der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit“ der künftigen Betreiberin. Als unzuverlässig können Personen gelten, die alkohol- oder drogensüchtig sind, Steuerschulden haben oder innerhalb der vorangegangenen fünf Jahre rechtskräftig verurteilt wurden.

Trotz Protesten: Keinerlei Handhabe gegen das Bordell

Seit die Pläne für das Eros-Center in der Neustadt 2017 bekannt wurden, gibt es mehr oder weniger anhaltenden Ärger (wir berichteten). Eine Anwohner-Initiative wie auch der Beirat protestierten erfolglos gegen das Vorhaben. Auch der Frauenrechtsverein Terre des Femmes schaltete sich ein. Die Behörden verweisen indessen darauf, dass sie keinerlei Handhabe gegen das Bordell haben, solange die rechtlichen Vorgaben erfüllt werden. Laut Bebauungsplan befindet sich die Villa in einem Gewerbegebiet. „Einen moralischen Maßstab können wir nicht zugrundelegen, wir müssen die Maßstäbe des Gesetzes anlegen“, so Cordßen.

Das vor zwei Jahren in Kraft getretene Prostituiertenschutzgesetz sieht ein Betriebskonzept vor. Danach müssen die Räumlichkeiten mit Notrufsystemen ausgestattet sein. Vorgeschrieben ist auch, dass sämtliche Türen von innen geöffnet werden können. Weiterhin ist eine strikte Trennung von Arbeits- und Wohnbereichen vorgesehen.

Das neue Eros-Center ist als sogenanntes Laufhaus mit 24 Zimmern konzipiert. Als „Laufhaus“ wird ein Bordell bezeichnet, in dem die Prostituierten ein Zimmer anmieten und auf eigene Rechnung arbeiten. Die Freier laufen durch die Gänge des Hauses, um mit der Prostituierten ihrer Wahl einen Vertrag abzuschließen. Einen Zuhälter als Zwischeninstanz darf es in Laufhäusern nicht geben, der Profit des Betreibers beschränkt sich auf die Mieteinnahmen für die bereitgestellten Zimmer.