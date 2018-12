Bürgermeister Wilhelm Kaisen hatte sich 1952 mit einer heiklen Frage zu befassen: Es ging um das Hilfsgesuch des früheren Bremer Gestapochefs Erwin Schulz. (Lohrisch-Achilles)

Fast völlig vergessen ist heute so manch ein Phänomen der frühen Nachkriegsjahre. Wer kann schon noch etwas mit der Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP) anfangen, der Partei des späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann? Dabei lohnt es durchaus, einen Blick auf diese anti-militaristische Neugründung von 1952 zu werfen. Zumal Heinemann bei der Formierung des Bremer Landesverbands ganz persönliche Verbindungen spielen ließ – er empfahl seinen in Bremen lebenden Schwager Conrad Ordemann als Frontmann. Der tat denn auch sein Bestes, um der GVP zum Durchbruch zu verhelfen. Doch schon bei der ersten Nagelprobe, der Bundestagswahl von 1953, kam die Partei nur auf knapp 1,2 Prozent der Stimmen. Ein Fiasko, von dem sich die GVP nicht mehr erholte, bei der Bürgerschaftswahl 1955 trat sie gar nicht erst an.

Im neuen Bremischen Jahrbuch widmet Christoph Stamm erstmals der regionalen Facette der Parteigeschichte einen umfangreichen Beitrag. Wobei er in seinem Titel einen höchst eingängigen Wahlslogan der Partei unterbringt: „Mit Rüstung fängt ein Krieg stets an, wer Frieden will, wählt Heinemann!“ Freilich überwog schon in der Gründungsphase der Pessimismus, in einem Stimmungsbericht konstatierte ein enger Vertrauter der Parteimitbegründerin Helene Wessel, irgendwelche Mitarbeiter seien „in diesem stockkonservativen Stadtstaat“ nicht zu finden. Keine sonderlich erfreuliche Perspektive für die bürgerlich-pazifistische Partei, die keine Wiederbewaffnung wollte und sich eine Wiedervereinigung Deutschlands nur als neutraler Staat vorstellen konnte. 1957 löste sich die GVP schon wieder auf, viele ihrer Mitglieder wechselten zur SPD – die bekanntesten unter ihnen: Johannes Rau und Erhard Eppler.

Ebenfalls mit den frühen Nachkriegsjahren befasst sich Hans Wrobel. Den NS-Experten treibt die Frage um, warum sich der Senat von Bürgermeister Kaisen im Sommer 1952 für den verurteilten Kriegsverbrecher Erwin Schulz einsetzte, den einstmaligen Bremer Gestapochef. Nicht zuletzt dank der Unterstützung aus dem Rathaus für „unseren Staatspolizeimajor“ kam Schulz 1954 vorzeitig aus alliierter Haft frei. Erstaunlich angesichts der leidvollen Erfahrungen etlicher führender Sozialdemokraten im „Dritten Reich“. In der Forschung ist der Fall umstritten, das harsche Urteil einer „kollektiven Amnesie“ der Bremer SPD vermag Wrobel nicht zu teilen. „Allerdings blendeten Schulzes Helfer eines aus – nämlich ihre eigenen Erfahrungen mit der uneingeschränkten Polizeigewalt der Gestapo.“

Doch warum? Nicht zu Unrecht vermutet Wrobel einen „geschickten manipulativen Umgang“ des Ex-Gestapochefs mit seinen früheren Gegnern. Tatsächlich verstand er es, sich als verfolgte Unschuld darzustellen und prominente Fürsprecher auf seine Seite zu ziehen. Das galt vor allem für Kaisens Pressechef, den „sehr verehrten, lieben Herrn Faust“. Wobei nicht zu leugnen ist, dass sich Schulz den Massenerschießungen der berüchtigten Einsatzgruppen in Russland wirklich entzog – allerdings erst, als auch Frauen und Kinder ermordet wurden.

Auch der Beitrag über Thomas Franics Dunn ist in der Zeit kurz nach Kriegsende angesiedelt. Unter den vier Direktoren der US-Militärregierung in Bremen war Dunn der einzige Zivilist, ein allseits hochgeschätzter Speditionskaufmann aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn. Knapp zwei Jahre stand Dunn der Militärregierung vor. Als er 1948 auf eigenen Wunsch in die Privatwirtschaft zurückkehrte, würdigte ihn Bürgermeister Kaisen als „wahren Freund“ in schweren Zeiten. Nach einigen Umwegen kehrte er 1960 nach Bremen zurück, 1964 starb er im Alter von 61 Jahren an den Folgen eines schweren Herzinfarkts und fand auf dem Riensberger Friedhof seine letzte Ruhe. Eine umfassende Abhandlung fehlt bis heute, die Kurzbiografie von Heiko Herold ist ein erster Schritt.

Doch es geht nicht nur um die Nachkriegsjahre, wie immer nimmt das Jahrbuch die ganze bremische Geschichte epochenübergreifend in den Blick. Der Leiter des Staatsarchivs, Konrad Elmshäuser, befasst sich mit der ersten Vermessung der Bremer Neustadt im Juni 1618. Ein ehrgeiziges Projekt, nicht nur einen neuen Festungsring anzulegen, sondern zugleich auch die Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuen Stadtteils zu schaffen. „Bremen verdoppelte somit mit einer einzigen Maßnahme seine Siedlungsfläche, die innerhalb der Stadtmauern seit dem Mittelalter weitgehend gleich geblieben war“, schreibt Elmshäuser. Mit einem verschwundenen Architekturerbe des 19. Jahrhunderts beschäftigt sich Alfred Löhr: den Bremer Glas- und Palmenhäusern, die vor allem in den Villen von Oberneuland ein „must have“ waren. Erhalten hat sich in Bremen kein einziges, nur im fernen Adelaide in Australien lässt sich bis auf den heutigen Tag ein an der Weser gefertigtes Palmenhaus bewundern.

Kaum weniger spannend ist der Beitrag von Harald Wixforth über das Devisenstrafverfahren, das 1941 gegen die Brüder Lahusen eröffnet wurde. Wer mit der Nordwolle-Pleite auch nur halbwegs vertraut ist, weiß um den spektakulären Prozess von 1933, der Georg Carl Lahusen eine fünfjährige Haftstrafe einbrachte. Dagegen ist der Folgeprozess so ziemlich vergessen. Das verblüffende Fazit: Setzte die NS-Justiz das Devisenrecht häufig gezielt zur Beraubung der Betroffenen ein, so ließ sie im Falle der Brüder Lahusen den Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ gelten.

Weiterhin findet sich im neuen Jahrbuch ein Beitrag von Henri Hoor über Wandbemalungen im Bremer Dom. Thomas Elsmann schreibt über eine private Knabenschule im 19. Jahrhundert, die Lindemannsche Erziehungsanstalt in Lehe. Mit einer technischen Meisterleistung der 1930er-Jahre, der Harzwasserleitung nach Bremen, befasst sich Horst A. Wessel. Der Schriftsteller Johann Günther König stellt bekannte und weniger bekannte Bremer Autorenkollegen des 19. und 20. Jahrhunderts vor, während der Wirtschaftshistoriker Karl Marten Barfuß eine biografische Skizze des Bremer Ökonomen Kurt Nemitz vorlegt, dem „sozialen Gewissen“ der Deutschen Bundesbank. Ein Nachruf Konrad Elmshäusers erinnert an den im August 2018 verstorbenen Historiker Peter Kuckuk.

Insgesamt umfasst das neue Jahrbuch 351 Seiten, Rezensionen und Hinweise auf weitere Neuerscheinungen runden das Buch ab. Herausgegeben hat es das Staatsarchiv Bremen in Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.

Bremisches Jahrbuch, Bd. 97 (2018): ISBN 978-3-925729-84-3, Preis: 30 Euro.