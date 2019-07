Hajo Müller, Vorstand der BSAG, eröffnete das Kundencenter. (Frank Thomas Koch)

Um Punkt 10 Uhr überschreitet am Donnerstag der erste Kunde die Schwelle ins neue Kundencenter der BSAG im City-Gate am Hauptbahnhof. Dass zur Feier der Eröffnung Luftballons, ein Glücksrad und sogar ein Eiswagen vor Ort sind, schert die Besucher wenig, während sich vor den Schaltern sofort eine kleine Schlange bildet. Das neue Kundencenter im City-Gate löst den Standort auf der Umsteigeanlage vor dem Hauptbahnhof ab.

Die sogenannte Ellipse sei mittlerweile zu klein, erläutert Andreas Holling, Pressesprecher der BSAG. Der alte Standort war nach knapp 20 Jahren Betrieb bereits am Sonntag geschlossen worden. Das Gebäude im Besitz der BSAG sei aber in Teilen noch vermietet und werde das zunächst auch bleiben, sagt Holling. Mit Eröffnung des neuen Centers finden die Kunden der BSAG nun wieder Informationen und Ansprechpartner in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof.

„Riesig wäre zu viel gesagt“, sagt Holling über den neuen Standort, dennoch sei hier mehr Platz als im alten Kundencenter. Bei mehr als 100 000 Fahrgästen, die an einem Tag am Bahnhof umstiegen, sei das durchaus eine Verbesserung. Im Gegensatz zu der Ellipse, deren ovaler Grundriss für ein Kundencenter mit Infoschaltern eher unpraktisch war, ist das neue Gebäude rechteckig geschnitten, sodass alle Schalter auf einer Linie liegen. Zudem sind im neuen Standort Monitore mit aktuellen Abfahrtszeiten angebracht, auf denen sich Kunden auch ohne persönlichen Ansprechpartner informieren können.

Vier Monate dauerte es, bis das Kundencenter im City-Gate so weit eingerichtet war, dass der Betrieb aufgenommen werden konnte. Zwar habe man noch keine finale Abrechnung aller Kosten für den Ausbau vorgenommen, diese lägen für die BSAG aber bei weniger als 500 000 Euro, sagt Vorstandssprecher Hajo Müller. Allein die Verkabelung schlage mit gut 150 000 Euro zu Buche. Trotzdem halte er ein Kundenzentrum mit menschlichen Ansprechpartnern auch heute noch für relevant: „Wir sind der Meinung, dass der persönliche Dialog wichtig bleiben wird, zumal es immer wieder Fragestellungen gibt, die Ihnen kein Apparat beantworten kann.“